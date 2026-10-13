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लक्सर में दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा एक शख्स, दहशत में इलाके के लोग

लक्सर में दो पक्षों के बीच फायरिंग ( PHOTO-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित सीमली इलाके में मंगलवार को दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई. ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप और दहशत फैल गई. इस दौरान पास के मकान में पुताई का काम कर रहा आशीष बाल-बाल बचा. फायरिंग में चली गोलियां पुताई की बाल्टी और मकान की दीवार पर जा लगीं. घटना के बाद से दोनों पक्षों के लोग मौके से फरार हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच चार युवक दो बाइकों पर सवार होकर सीमली इलाके में पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद एक स्थानीय युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर तमंचे तान दिए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.