अलीगढ़ BJYM से जुड़े दो गुटों में फायरिंग, तीन घायल; सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर बवाल

अलीगढ़ BJYM से जुड़े दो गुटों में फायरिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के दो गुटों के बीच बड़ा विवाद हो गया. पहले मारपीट हुई, इसके बाद दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई. फायरिंग की घटना में तीन युवक घायल हैं, जिन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि बन्नादेवी थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिली थी. जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष यानी शशांक गुट और हर्षद गुट पहले से ही एक-दूसरे को जानते हैं.

किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ. इसमें हर्षद गुट के सानू, शशांक गुट के आयुष शर्मा और सिविल लाइन क्षेत्र के निवासी शोएब घायल हुए हैं. SSP नीरज जादौन ने बताया कि तीनों घायलों की हालत स्थित है. अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घटनास्थल के आसपास लगे CCTV की फुटेज खंगाली जा रही है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है.

यह था पूरा मामला: जानकारी के मुताबिक बन्नादेवी क्षेत्र के सराय हकीम निवासी हर्षद हिंदू और सासनी गेट क्षेत्र के रहने वाले शशांक पंडित के गुट के बीच विवाद हुआ है. विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर लगाए गए एक गाने के स्टेटस को लेकर हुई.