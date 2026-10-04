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पुलिसकर्मियों को पहले वाहन से कुचलने की कोशिश, फिर की फायरिंग, मुठभेड़ में बदमाश का हाफ एनकाउंटर

मुठभेड़ में बदमाश का हाफ एनकाउंटर ( PHOTO- ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर की रात पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लोडर टेंपो को रोकने का प्रयास किया. लेकिन टेंपो चला रहे बदमाश ने पुलिसकर्मियों पर ही टेंपो चढ़ाने की कोशिश की. पुलिस भी बदमाश को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी तो बदमाश टेंपो को धर्मपुर मार्ग स्थित श्मशान घाट के पास छोड़कर गन्ने के खेत में घुस गया. इसके बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश के पैर पर गोली मारी और उसे हिरासत में लिया. बदमाश का रुड़की के सिविल अस्पताल में उपचार जारी है.