सोनीपत में शोरूम पर दिनदहाड़े फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग पर आरोप, 2 करोड़ की मांगी थी फिरौती

सोनीपत: शुक्रवार को सोनीपत बहालगढ़ चौक पर पहल न्यूट्रिशन (सप्लीमेंट) के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग की और फरार हो गए. गोलियां लगने से शोरूम का शीशा टूट गया. गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

सोनीपत में शोरूम पर फायरिंग: सोनीपत पुलिस के मुताबिक, उन्हें सूचना मिली थी कि बहालगढ़ स्थित पहल न्यूट्रीशन शोरूम पर तीन युवक बाइक पर पहुंचे. दो युवक दुकान के बाहर खड़े हो गए, जबकि एक ने अंदर जाकर रिसेप्शन पर बैठे रितेश गर्ग को गोली मारने की बात कही. रितेश गर्ग तुरंत कुर्सी से उठकर पीछे की ओर भाग गया, जिससे उनकी जान बच गई. इसके बाद आरोपी ने बाहर निकलकर फायरिंग की. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए.

पुलिस की टीम जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही DCP क्राइम विपिन कादियान, ACP विजिलेंस अजय धनखड़, CIA इंस्पेक्टर सहित स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम को मौके से एक खाली खोल बरामद हुआ है. गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए. DCP क्राइम विपिन कादियान का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली गई है. आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.