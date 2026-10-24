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मुजफ्फरनगर में चेकिंग कर रही पुलिस पर फायरिंग, हेड कांस्टेबल को लगी गोली, बदमाशों की तलाश में 8 टीम गठित

घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : तितावी थाना क्षेत्र में शनिवार को चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. जिसमें हेड कांस्टेबल अजीत कुमार घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हेड कांस्टेबल की हालत खतरे से बाहर है. घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आठ पुलिस टीमें कॉम्बिंग अभियान में जुटी हैं.

एसएसपी सूरज कुमार राय ने बताया, तितावी थाना पुलिस गोपनीय सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को दिखाई दिए. पुलिस को देखकर वे भागने लगे. चेकिंग टीम में शामिल हेड कांस्टेबल अजीत कुमार ने उनका पीछा किया तो भाग रहे आरोपियों ने फायरिंग कर दी. गोली लगने से हेड कांस्टेबल घायल हो गए.