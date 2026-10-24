मुजफ्फरनगर में चेकिंग कर रही पुलिस पर फायरिंग, हेड कांस्टेबल को लगी गोली, बदमाशों की तलाश में 8 टीम गठित
चेकिंग देख बदमाश भागने लगे. पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 11:08 PM IST
मुजफ्फरनगर : तितावी थाना क्षेत्र में शनिवार को चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. जिसमें हेड कांस्टेबल अजीत कुमार घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हेड कांस्टेबल की हालत खतरे से बाहर है. घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आठ पुलिस टीमें कॉम्बिंग अभियान में जुटी हैं.
एसएसपी सूरज कुमार राय ने बताया, तितावी थाना पुलिस गोपनीय सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को दिखाई दिए. पुलिस को देखकर वे भागने लगे. चेकिंग टीम में शामिल हेड कांस्टेबल अजीत कुमार ने उनका पीछा किया तो भाग रहे आरोपियों ने फायरिंग कर दी. गोली लगने से हेड कांस्टेबल घायल हो गए.
घटना के बाद घायल पुलिसकर्मी को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाकर मुजफ्फरनगर के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है. पुलिस अधिकारियों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है. घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक और क्षेत्राधिकारी फुगाना नरेंद्र सिंह यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर घटनाक्रम की जानकारी ली और आरोपियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की. एसएसपी सूरज कुमार राय ने बताया, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जनपद की आठ पुलिस टीमें गठित कर संभावित स्थानों पर कॉम्बिंग की जा रही है. पुलिस संदिग्धों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी है. आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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