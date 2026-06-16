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जमशेदपुर में मुठभेड़: पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर चेन स्नेचर ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली

जमशेदपुर: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग मामले में गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस सोमवार की देर रात हथियार बरामद करने पहुंची थी. इसी दौरान एक आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी.इस घटना में पुलिसकर्मी को बाल-बाल बच गए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है. आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल, 15 जून की देर शाम टेल्को क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग की गई थी. भागने के क्रम में दोनों बदमाश पुलिस से बचने के लिए सिदगोड़ा सूर्य मंदिर के पास स्थित जैप परिसर में घुस गए. जहां घेराबंदी कर पुलिस दोनों बदमाशों को पकड़ लिया था. जिनमें एक का नाम हरपाल उर्फ गबरू है.

जानकारी देते सिदगोड़ा थाना प्रभारी मो. फैज अहमद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

फायरिंग में बाल-बाल बची पुलिस टीम

इधर, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर देर रात सिदगोड़ा टाउन हॉल स्थित शौचालय के पास हथियार बरामदगी के लिए गई थी. इसी दौरान हरपाल उर्फ गबरू ने मौके का फायदा उठाते हुए जवान सुशांत सुंडी की पिस्तौल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. हालांकि पुलिस जवान सुशांत सुंडी बाल-बाल बच गए और किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी.

जवाबी कार्रवाई में आरोपी को लगी गोली