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जमशेदपुर में मुठभेड़: पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर चेन स्नेचर ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली

जमशेदपुर में पुलिस पर फायरिंग हुई है. हालांकि जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है.

Firing at police in Jamshedpur
जमशेदपुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 1:55 PM IST

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जमशेदपुर: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग मामले में गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस सोमवार की देर रात हथियार बरामद करने पहुंची थी. इसी दौरान एक आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी.इस घटना में पुलिसकर्मी को बाल-बाल बच गए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है. आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल, 15 जून की देर शाम टेल्को क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग की गई थी. भागने के क्रम में दोनों बदमाश पुलिस से बचने के लिए सिदगोड़ा सूर्य मंदिर के पास स्थित जैप परिसर में घुस गए. जहां घेराबंदी कर पुलिस दोनों बदमाशों को पकड़ लिया था. जिनमें एक का नाम हरपाल उर्फ गबरू है.

जानकारी देते सिदगोड़ा थाना प्रभारी मो. फैज अहमद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

फायरिंग में बाल-बाल बची पुलिस टीम

इधर, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर देर रात सिदगोड़ा टाउन हॉल स्थित शौचालय के पास हथियार बरामदगी के लिए गई थी. इसी दौरान हरपाल उर्फ गबरू ने मौके का फायदा उठाते हुए जवान सुशांत सुंडी की पिस्तौल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. हालांकि पुलिस जवान सुशांत सुंडी बाल-बाल बच गए और किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी.

जवाबी कार्रवाई में आरोपी को लगी गोली

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद टाइगर मोबाइल के जवान शम्स तबरेज ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की और आरोपी को निशाना बनाकर गोली चलाई. गोली आरोपी के पैर में जा लगी. गोली लगते ही आरोपी घायल होकर गिर पड़ा. जिसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए एमजीएम मे भर्ती कराया है.

Firing at police in Jamshedpur
घटनास्थल पर पुलिस की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

थाना प्रभारी ने की पुष्टि

मामले में सिदगोड़ा थाना प्रभारी मो. फैज अहमद ने बताया कि चेन स्नेचिंग मामले में दो बदमाशों को पकड़ा गया था. आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर आर्म्स और अन्य सामान की बरामदगी के बाद हरपाल उर्फ गबरू ने पुलिस का सर्विस रीवाल्वर छीन कर फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कर्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है. घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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