ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप फायरिंग प्रकरण का खुलासा, निकला प्रेम प्रसंग का मामला, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर में चल रहा इलाज : अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि शनिवार को सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पर एक नकाबपोश युवक फायरिंग की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है. इस घटना में पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन सचिन के कंधे में गोली लगने से वह घायल हो गया. घटना के बाद मौके से घायल अवस्था में सेल्समैन सचिन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. कंधे में गोली लगने के चलते उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है.

अलवर : शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को हुए पेट्रोल पंप पर फायरिंग प्रकरण का खुलासा करते हुए अलवर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं, इस प्रकरण में अनुसंधान करने पर यह मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित निकला. आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए कठूमर से अलवर आया था. इस दौरान आरोपी में कठूमर से कट्टा दिखाकर एक युवक से बाइक छीनी और अलवर के सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर सेल्समैन पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

पढ़ें. बिना नंबरी बाइक लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा नकाबपोश, पैसे मांगने पर सेल्समैन पर किया फायर, देखें वीडियो...

सुनियोजित तरीके से घटना को दिया अंजाम : घटना के तुरंत बाद एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर जिले में नाकाबंदी की गई. टीम ने आरोपी को घटना के 1 घंटे के अंदर ही डिटेन कर लिया. पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है. आरोपी का एक युवती से प्रेम प्रसंग है, जिसे सेल्समैन सचिन भी फोन करता था. युवती ने आरोपी को सेल्समेन सचिन का हुलिया बताया व फोन नंबर दिया. आरोपी ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया. अलवर आने से पहले आरोपी ने कठूमर से कट्टा का डर दिखा कर बाइक छीनी, जिससे कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में न आ सके.

पढे़ं. बदमाश बेखौफ: अब धौलपुर में दो गुटों में दिनदहाड़े फायरिंग...एक दिन पहले चली थी राजाखेड़ा में गोलियां, बाजार बंद रखकर जताया विरोध

इसके बाद आरोपी ने अलवर स्थित पेट्रोल पंप पर आकर बाइक में 898 रुपए का पेट्रोल डलवाया और युवती की ओर से दिए गए नंबरों पर फोन कर व्यक्ति की पहचान की. पहचान पूरी होने पर युवक ने जेब से कट्टा निकाल कर सेल्समैन सचिन पर फायर कर मौके से फरार हो गया. घटना के दौरान अपनी पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने अपना चेहरा भी ढका हुआ था. आरोपी के खिलाफ कठूमर थाना व सदर में भी प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. इसमें महिला की भी कोई भूमिका है या उसे घटना के बारे में जानकारी थी, इसकी भी जांच की जाएगी.