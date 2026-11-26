बिहार में बिल भुगतान के विवाद में भवन निर्माण विभाग के मुख्य गेट पर हुई फायरिंग, कौन था इसके पीछे?
Motihari Firing: भवन निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार के बीच हुई तीखी बहस के बाद ठेकेदार ने फायरिंग की और फरार हो गया.रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 26, 2026 at 7:59 PM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र स्थित भवन निर्माण विभाग के कार्यालय के मुख्य गेट पर एक ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर हवाई फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बिल भुगतान को लेकर विभागीय अधिकारी और ठेकेदार के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद ठेकेदार ने कार्यालय के गेट पर गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गया.
विवाद के बाद मामला गर्माया
मिली जानकारी के अनुसार, भवन निर्माण विभाग के कार्यालय में अधिकारी चंदन कुमार और ठेकेदार सोनू पटेल उर्फ सानू पटेल के बीच किसी बात को लेकर बातचीत हो रही थी. बताया जा रहा है कि ठेकेदार का विभाग में बिल भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था, इसी सिलसिले में वह कार्यालय पहुंचा था. बातचीत के दौरान दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मामला तनावपूर्ण हो गया.
पिस्टल से हवाई फायरिंग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अधिकारी के साथ तीखी बहस के बाद ठेकेदार गुस्से में कार्यालय से बाहर निकला. इसके बाद उसने कार्यालय के मुख्य गेट पर कथित तौर पर पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दी. गोली चलने की आवाज सुनते ही कार्यालय परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद लोग सहम गए.
फायरिंग के बाद मौके से फरार
फायरिंग करने के बाद आरोपी ठेकेदार अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद कार्यालय परिसर में दहशत का माहौल कायम हो गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है.
विवाद की असली वजह का पता नहीं
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच अहम मानी जा रही है. पुलिस की ओर से घटनास्थल की जांच, फायरिंग की पुष्टि, मौके से साक्ष्य जुटाने और आरोपी की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जानकारी सामने आने का इंतजार है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिल भुगतान के विवाद की असली वजह क्या थी.
एसपी का बयान
वहीं मामले में एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि भवन निर्माण विभाग के कार्यालय के गेट पर फायरिंग की घटना की जानकारी पुलिस को मिली है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच कर रही है. घटना में शामिल आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है. जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"भवन निर्माण विभाग के कार्यालय के गेट पर फायरिंग की घटना की जानकारी पुलिस को मिली है. पुलिस जांच कर रही है, घटना में शामिल आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है. जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी."- मोहिबुल्लाह अंसारी, एसपी
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