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बिहार में बिल भुगतान के विवाद में भवन निर्माण विभाग के मुख्य गेट पर हुई फायरिंग, कौन था इसके पीछे?

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पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र स्थित भवन निर्माण विभाग के कार्यालय के मुख्य गेट पर एक ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर हवाई फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बिल भुगतान को लेकर विभागीय अधिकारी और ठेकेदार के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद ठेकेदार ने कार्यालय के गेट पर गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गया.

विवाद के बाद मामला गर्माया