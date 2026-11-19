'बबलू झा बाहर निकलो..', अपराधियों ने चिल्लाते हुए JDU नेता के घर पर की अंधाधुंध फायरिंग
Munger Firing Jdu Leader House:मुंगेर में अपराधियों ने जदयू नेता राजीव रंजन के घर को निशाना बनाया है.करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं गई हैं.रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : November 19, 2026 at 7:25 AM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रतैठा गांव में बुधवार रात अपराधियों ने जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ बबलू झा के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोलीबारी की आवाज से गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
रात 8 बजे जदयू नेता के घर पर फायरिंग
जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ बबलू झा ने बताया कि बुधवार रात करीब 8 बजकर 52 मिनट पर चार अपराधी दो मोटरसाइकिल से उनके घर पर पहुंचे थे. घर के दरवाजे पर पहुंचते ही अपराधियों ने उनका नाम लेकर आवाज लगानी शुरू कर दी. वे चिल्ला रहे थे कि 'बबलू झा बाहर निकलो'.
अपराधियों ने 10 राउंड गोलियां चलाईं
इसके बाद अपराधियों ने अचानक उनके घर पर फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं और घटनास्थल से फरार हो गए. अचानक हुई गोलीबारी से आसपास के लोग सहम गए. फायरिंग की सूचना राजीव रंजन उर्फ बबलू झा ने फोन पर हवेली खड़गपुर पुलिस को दी.
घटनास्थल से 9 खोखे बरामद
सूचना मिलने के बाद हवेली खड़गपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर पंकज कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. इसी बीच 9 खोखे बरामद किए गए.पुलिस अब घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराधियों के आने-जाने के रास्ते और वारदात के पीछे के कारणों की पड़ताल कर रही है.
''मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. ऐसे में मेरे घर पर अपराधियों द्वारा इस तरह गोलीबारी करने की घटना समझ से परे है. आखिर किन कारणों से अपराधियों ने मेरे घर को निशाना बनाया है. यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है. पुलिस जांच के बाद ही घटना की मुख्य वजह सामने आएगी''.-राजीव रंजन उर्फ बबलू झा, जदयू नेता
जमीन विवाद से जुड़ा है मामला
पुलिस कि जांच अब जमीन विवाद के पहलू पर केंद्रित हो गई है. हालांकि, विवाद किस जमीन को लेकर है और इस मामले में किन लोगों की भूमिका सामने आई है. इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है.
''प्रारंभिक जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा होने की बात सामने आ रही है. इसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम देने की आशंका है. अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है''. -अभय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर
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