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कुशीनगर में 10 मिनट में दो जगह फायरिंग; पुलिस ने खंगालना शुरू किया CCTV फुटेज

थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

कुशीनगर में 10 मिनट में दो जगह फायरिंग.
कुशीनगर में 10 मिनट में दो जगह फायरिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 1:19 PM IST

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कुशीनगर: जिले के कप्तानगंज नगर पंचायत क्षेत्र में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई. सोमवार देर रात महज 10 मिनट के अंतराल में दो जगहों पर फायरिंग हुई. पुलिस ने दोनों मामलों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि पहली घटना वार्ड नंबर-3 स्थित संत जेवियर्स स्कूल के पास सभासद मोहम्मद आरिफ के घर पर हुई. दूसरी घटना करीब एक किलोमीटर दूर किसान चौक के पास समाजसेवी विक्की मद्देशिया के कमरे पर हुई.

थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है. CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा.

पुलिस ने खंगालना शुरू किया CCTV फुटेज. (Video Credit: ETV Bharat)

सभासद के घर पर 3 राउंड फायरिंग: जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद आरिफ के घर पर रात 11 बजकर 10 मिनट पर तीन अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग की. एक गोली घर के मुख्य गेट पर लगी, जबकि मौके से तीन खोखा कारतूस बरामद किया गया है. घटना के समय आरिफ घर पर मौजूद नहीं थे.

आरिफ के मुताबिक, पड़ोसियों ने बताया कि हमलावर पहले घर के पास रुके और रेकी करने के बाद फायरिंग की. उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद या आपराधिक इतिहास नहीं है. वह जनहित के मुद्दे उठाते हैं.

पड़ोसी ने बताई पूरी घटना: पड़ोसी जाकिर हुसैन ने बताया कि रात करीब 11 बजे तीन युवक एक बाइक पर आए थे. वह आपस में बातचीत कर रहे थे. एक युवक ने गमछे से मुंह बांध रखा था. कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज आई और तीनों मौके से फरार हो गए.

10 मिनट बाद दूसरी घटना: पहली घटना के करीब 10 मिनट बाद किसान चौक के पास समाजसेवी विक्की मद्घेशिया के कमरे पर भी फायरिंग की गई. यहां दो राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक गोली दीवार पर लगी. मौके से दो कारतूस बरामद हुए हैं.

विक्की मद्धेशिया ने बताया कि घटना के समय वह घर पर नहीं थे. उनकी मां और बहन ने फोन कर जानकारी दी कि कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं. उनके पहुंचने तक हमलावर फरार हो चुके थे.

CCTV फुटेज में दिखे आरोपी: घटना के बाद सामने आए CCTV फुटेज में तीनों आरोपी बाइक से आते-जाते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है.

कुछ दिन पहले भी कुछ दबंग युवकों द्वारा इसी इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया गया था. इसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की. ऐसे में फिर हुई फायरिंग की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. बीते कुछ महीनों में चार स्थानों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं.

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