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कुशीनगर में 10 मिनट में दो जगह फायरिंग; पुलिस ने खंगालना शुरू किया CCTV फुटेज

कुशीनगर में 10 मिनट में दो जगह फायरिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: जिले के कप्तानगंज नगर पंचायत क्षेत्र में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई. सोमवार देर रात महज 10 मिनट के अंतराल में दो जगहों पर फायरिंग हुई. पुलिस ने दोनों मामलों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि पहली घटना वार्ड नंबर-3 स्थित संत जेवियर्स स्कूल के पास सभासद मोहम्मद आरिफ के घर पर हुई. दूसरी घटना करीब एक किलोमीटर दूर किसान चौक के पास समाजसेवी विक्की मद्देशिया के कमरे पर हुई. थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है. CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा. पुलिस ने खंगालना शुरू किया CCTV फुटेज. (Video Credit: ETV Bharat) सभासद के घर पर 3 राउंड फायरिंग: जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद आरिफ के घर पर रात 11 बजकर 10 मिनट पर तीन अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग की. एक गोली घर के मुख्य गेट पर लगी, जबकि मौके से तीन खोखा कारतूस बरामद किया गया है. घटना के समय आरिफ घर पर मौजूद नहीं थे. आरिफ के मुताबिक, पड़ोसियों ने बताया कि हमलावर पहले घर के पास रुके और रेकी करने के बाद फायरिंग की. उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद या आपराधिक इतिहास नहीं है. वह जनहित के मुद्दे उठाते हैं.