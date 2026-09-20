देर रात घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आंख में गोली लगने से किशोर घायल, पाइपलाइन बिछाने को लेकर हुआ था विवाद
शनिवार की शाम को दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा गई थी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 3:56 PM IST
एटा : फसल की सिंचाई के लिए पाइप बिछाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई. इस दौरान एक किशोर को गोली लग गई है. उसे वीरांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. फिलहाल किशोर का इलाज जारी है.
जानकारी के अनुसार, मामला जैथरा थाना क्षेत्र के ढकपुरा गांव का है. पीड़ित पक्ष के अमित पुत्र हरिश्चंद्र ने बताया कि शनिवार को खेत की सिंचाई के लिए आरसी सेंटर से पाइपलाइन अपने खेत में बिछाई थी, जिसको लेकर जनडैल, सत्यराम, धीरज, मुरलीधर और ओमसरन विवाद करने लगे. ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया.
आरोप है कि रात 12:30 बजे आधा दर्जन लोग हथियारों के साथ आए और पीड़ित के घर पर फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में 14 साल के किशोर आशु पुत्र नरेंद्र की आंख में गोली लग गई और वह गिर पड़ा. उसके बाद परिजन, किशोर को अस्पताल लेकर गए.
थाना प्रभारी जैथरा सुनील कुमार ने बताया कि शनिवार की शाम को पाइपलाइन बिछाने को लेकर झगड़ा हुआ था. डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत करवा दिया था. उसके बाद रात में आरोपी पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें 14 साल के किशोर को गोली लगी है. उपचार चल रहा है. शिकायत प्राप्त होते ही कठोर कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- देर रात कमरे में इस हाल में मिला युवक, अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने बताया मृत