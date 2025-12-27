ETV Bharat / state

ईसीएल राजमहल परियोजना मे फायरिंग, अपराधियों ने डोजर जलाने का भी किया प्रयास, जांच में जुटी पुलिस

ईसीएल राजमहल परियोजना मे फायरिंग के बाद पहुंची पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गोड्डाः ईसीएल के राजमहल परियोजना में अपराधियों ने फायरिंग की है. साथ ही डोजर जलाने की भी कोशिश की गई है. फायरिंग के बाद कर्मियों के बीच अफरातफरी मच गई. वहीं फायरिंग करने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

कर्मियों में हड़कंप

गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित ECL की राजमहल परियोजना में ठेका कंपनी अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के लालघुटवा लोहंडिया के मध्य स्थित डंपिंग एरिया में दिनदहाड़े गोलीबारी से कर्मियों में हड़कंप है. इस संबंध पर डोजर चालक मुनचुन कुमार ने बताया कि शनिवार को दो हथियारबंद अपराधी पहुंचे थे. अपराधियों ने डोजर ऑपरेटर को भागने को कहा और डोजर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया. इसी दौरान एक अपराधी ने पास खड़े दूसरे डोजर पर फायरिंग कर दी. जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई और सभी कर्मी अपनी जान बचाने के लिए गार्ड रूम की ओर भाग खड़े हुए.

जानकारी देते डोजर चालक और महगामा एसडीपीओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दो थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

इधर, घटना की सूचना मिलते ही महगामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद, ललमटिया थाना प्रभारी रौशन कुमार सिंह और बोआरीजोर थाना प्रभारी आशीष यादव दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से पेट्रोल की बोतल, माचिस और डोजर के केबिन में फंसी गोली भी बरामद की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मामले की चल रही जांचः एसडीपीओ

इस संबंध में महगामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने डंप एरिया में पहुंचकर फायरिंग की और डोजर में आग लगाने का प्रयास किया है. मामले की छानबीन की जा रही है.