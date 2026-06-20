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कांग्रेस विधायक के दफ्तर पर फायरिंग मामला, एसआईटी का गठन, CCTV फुटेज में बाइक पर दिखे आरोपी

रोहतक: महम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के ऑफिस पर फायरिंग मामले में पुलिस ने जांच टीम गठित कर दी है. पुलिस ने ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज कब्जे में ले ली है. सीसीटीवी में बाइक सवार 2 युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही फायरिंग करने वाले युवकों को काबू कर लिया जाएगा.

कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के ऑफिस पर फायरिंग: गौरतलब है कि शुक्रवार रात करीब एक बजे महम पुलिस स्टेशन के सामने स्थित विधायक बलराम दांगी के ऑफिस पर फायरिंग हुई थी. खास बात ये है कि विधायक का ऑफिस, पुलिस स्टेशन के सामने ही है, लेकिन पुलिस फायरिंग के बारे में पता ही नहीं चला. ऑफिस का केयरटेकर संजय सुबह करीब 7 बजे पहुंचा, तो देखा कि शीशे टूटे हुए हैं.

कांग्रेस विधायक के दफ्तर पर फायरिंग मामला, रोहतक पुलिस ने किया एसआईटी का गठन (ETV Bharat)

फायरिंग से कोई हताहत नहीं: केयरटेकर ने विधायक बलराम दांगी को मोबाइल फोन पर कॉल कर सूचना दी. विधायक ने संजय से फोटो भेजने के लिए कहा. संजय ने विधायक को फोटो भेजे, तो पता चला कि फायरिंग हुई है. इसके बाद विधायक ऑफिस आए, तो देखा कि फायरिंग के कारण शीशे टूटे हुए हैं. एक गोली एल्युमिनियम के गेट में भी फंसी हुई थी, जबकि अन्य गोलियों से शीशे टूटे हुए थे. विधायक ने तुरंत ही एसपी गौरव राजपुरोहित को फायरिंग की सूचना दी.