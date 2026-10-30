दहशत में कोयला कारोबारी: पहले फेसबुक पर दी धमकी, फिर घर पर करवा दी फायरिंग
रांची के कांके में कोयला कारोबारी के घर पर अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 11:37 AM IST
रांची: विदेश में बैठकर झारखंड में अपराध की दुनिया को कंट्रोल करने वाला राहुल दुबे पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है. राहुल दुबे गैंग के अपराधियों ने दुःसाहस दिखाते हुए रांची के कांके रोड में कोयला कारोबारी संजय करमाली के घर पर फायरिंग की है.
जानकारी के अनुसार, फायरिंग से पहले फेसबुक पर दुबे गिरोह के द्वारा संजय करमाली को धमकी भी दी गई थी. फिलहाल, कांके पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. अपराधियों की तलाश की जा रही है.
घर के बाहर फायरिंग कर फरार हुए अपराधी
मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार के अहले सुबह बाइक पर सवार अपराधी संजय करमाली के घर के बाहर पहुंचे और हथियार निकाल कर फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए. फायरिंग की आवाज सुनकर पूरा परिवार दहशत में आ गया. जिसके बाद मामले की जानकारी कांके थाना को दी गई. फिलहाल, पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है और इलाके में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है.
सुबह 3.30 में पांच राउंड फायरिंग
कोयला कारोबारी संजय करमाली दहशत में हैं. कांके थाना में शुक्रवार की सुबह उन्होंने प्रेस वालों से कोई बात नहीं की. उन्होंने कहा कि जो कुछ पूछना है, पुलिस से पूछिए. कुछ परिवार वालों ने बताया कि सुबह 3:30 के करीब बाइक सवार अपराधियों ने लगभग पांच राउंड फायरिंग की और वहां से फरार हो गए.
रांची के हेडक्वार्टर डीएसपी-1 अमर कुमार पांडे ने बताया कि गोलीबारी की वारदात की जांच की जा रही है. करमाली परिवार हाल में ही कांके रोड में शिफ्ट हुआ है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
हजारीबाग के होटल पर फायरिंग में भी दुबे गिरोह का हाथ
राहुल दुबे गिरोह के कुख्यात अपराधी प्रकाश शुक्ला के द्वारा सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हजारीबाग स्थित एके इंटरनेशनल होटल में भी उसी के द्वारा फायरिंग करवाई गई है. उस मैसेज में उसने संजय करमाली को भी कोयला के कारोबार को लेकर धमकी दी थी. मैसेज के कुछ ही घंटे के अंदर संजय करमाली के कांके रोड के प्रेम नगर स्थित घर पर फायरिंग करवा दी गई. दुबे गिरोह के इस दुःसाहस की वजह से कोयला कारोबारी का पूरा परिवार दहशत में हैं.
यह भी पढ़ें:
हजारीबाग में अपराधियों ने होटल पर की गोलीबारी, चार राउंड चलाई गई गोलियां
कई फायरिंग की वारदातों के पीछे राहुल सिंह गिरोह का हाथ! कांके से भारतमाला प्रोजेक्ट और लातेहार तक जुड़े तार
हजारीबाग में सैनिक आउटसोर्सिंग कंपनी के गार्ड पर फायरिंग, राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट से ली जिम्मेदारी