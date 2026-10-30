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दहशत में कोयला कारोबारी: पहले फेसबुक पर दी धमकी, फिर घर पर करवा दी फायरिंग

सीसीटीवी की जानकारी लेती थाना पीसीआर ( Etv Bharat )

रांची: विदेश में बैठकर झारखंड में अपराध की दुनिया को कंट्रोल करने वाला राहुल दुबे पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है. राहुल दुबे गैंग के अपराधियों ने दुःसाहस दिखाते हुए रांची के कांके रोड में कोयला कारोबारी संजय करमाली के घर पर फायरिंग की है.

जानकारी के अनुसार, फायरिंग से पहले फेसबुक पर दुबे गिरोह के द्वारा संजय करमाली को धमकी भी दी गई थी. फिलहाल, कांके पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. अपराधियों की तलाश की जा रही है.