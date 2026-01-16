ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में केमिस्ट शॉप पर फायरिंग, एक्टिवा सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

चंडीगढ़ सेक्टर-32 में केमिस्ट शॉप पर दो नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Firing chemist shop in Chandigarh
Firing chemist shop in Chandigarh
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: गुरुवार की रात चंडीगढ़ सेक्टर-32 में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब बदमाशों ने फायरिंग की. केमिस्ट शॉप पर दो नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि रात साढ़े 9 बजे के करीब एक्टिवा पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने सेवक फार्मेसी पर गोलियां चलाई और फरार हो गए. बदमाशों ने दो राउंड फायर किए. जिसमें एक गोली दुकान के कैश काउंटर पर और दूसरी गोली दीवार से टकरा गई.

चंडीगढ़ केमिस्ट शॉप पर फायरिंग: गनीमत रही कि किसी दुकान मालिक और वहां बैठे लोगों को गोली नहीं लगी.वारदात के वक्त दुकान मालिक का बेटा तनीश वहां मौजूद था. तनीश ने बताया कि भागते वक्त आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि अकेले बाहर निकले तो गोली मार देंगे. घटना के बाद से इलाके में दहशत फैली है.

नकाबपोश बदमाशों ने दो राउंड की फायरिंग: घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-34 थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई.

सीसीटीवी में एक्टिवा पर दिखे आरोपी: सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग की एक्टिवा पर सवार दो नकाबपोश बदमाश दिखाई दे रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और मूवमेंट ट्रैक की जा रही है. फायरिंग किसने और क्यों की. इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है.

आरोपियों की तलाश जारी: दुकान मालिक जगदीश ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही अब तक किसी तरह की फिरौती की मांग की गई थी. जांच अधिकारी सतेंद्र सिंह का कहना है कि "मामले हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है."

संपादक की पसंद

