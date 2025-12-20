ETV Bharat / state

रांची में कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, राहुल सिंह गिरोह ने मांगे थे 5 करोड़ रुपये

रांची के नगड़ी में फायरिंग की वारदात हुई है. घटना में राहुल सिंह गिरोह का नाम सामने आया है.

Firing In Ranchi
रांची का नगड़ी थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 20, 2025 at 8:29 PM IST

4 Min Read
रांचीः राजधानी रांची में एक बार फिर रंगदारी को लेकर अपराधियों ने तांडव मचाया है. राहुल सिंह गिरोह के द्वारा रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है. गैंगस्टर्स राहुल सिंह के द्वारा कारोबारी से पूर्व में 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगड़ी में कारोबारी राजेश उर्फ बबलू के घर पर गुरुवार की देर रात अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने सात राउंड फायरिंग की है. गनीमत यह रही कि इस हमले में कारोबारी के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. अपराधियों के द्वारा की गई फायरिंग और स्टार्ट बाइक की आवाज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ज्यादा कोहरा होने की वजह से अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में नहीं आ पाई है.

पांच करोड़ की मांगी गई थी रंगदारी

आपको बता दें कि कारोबारी को वाट्सअप कॉल के जरिए 09 दिसंबर को राहुल सिंह गिरोह के द्वारा धमकी दी गई थी. +8123432954 से आए कॉल को कारोबारी ने जब नहीं उठाया तब वाट्सअप मैसेज कर धमकी देकर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी.

मैसेज में कारोबारी को धमकी देते हुए लिखा गया था कि आपको हम कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव करने में दिक्कत हो रहा है न. अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो. आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है. आपके घर, परिवार और फैमिली पर पूरी नजर है. जल्द से जल्द मैनेज करो, नहीं तो एके-47 भी रेडी है. ऐसा ना हो कि बम आपको गिफ्ट करना पड़े. मेरा फर्स्ट और लास्ट मैसेज है. इसके बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी. आप 5 करोड़ जल्द से जल्द रेडी रखिए.

कारोबारी ने पुलिस से की थी शिकायत

इधर, धमकी मिलने के बाद कारोबारी ने नगड़ी थाना में आवेदन देकर जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी. वहीं पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा कारोबारी के परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं.

धमकी मिलने के 10 दिन बाद फायरिंग

नतीजा धमकी के ठीक 10 दिन बाद अपराधियों ने कारोबारी के घर पर तबाड़तोड़ फायरिंग कर दी. कारोबारी के अनुसार उनका पूरा परिवार दहशत में है. दहशत का आलम यह है कि कारोबारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर दिया.

अपराधियों की बाइक हुई हादसे की शिकार

वहीं, दूसरी तरफ अपराधी जब फायरिंग करने के बाद फरार हो रहे थे तब घना कोहरा होने के कारण उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई. हालांकि अपराधी अपने दो हथियार और बाइक छोड़ कर फरार हो गए. मौके से नगड़ी पुलिस ने दोनों हथियार और बाइक जब्त कर ली है.

Firing In Ranchi
दुर्घटना में क्षतिग्रस्त अपराधियों की बाइक. (फोटो-ईटीवी भारत)

कौन है राहुल सिंह

आपको बता दें कि राहुल सिंह एनकाउंटर में मारे गए अमन साव गिरोह का ही सदस्य है और फिलहाल विदेश में छिपा बैठा है . वह विदेश से ही लगातार व्यवसायियों को इंटरनेट कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दे रहा है. इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है.

“अपराधियों की बाइक और हथियार बरामद किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.”-प्रवीण कुमार, नगड़ी थाना प्रभारी

गौरतलब हो कि रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में संगठित आपराधिक गिरोहों के द्वारा रंगदारी को लेकर एक बार फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया गया है. राहुल सिंह, राहुल दुबे और प्रिंस खान जैसे गैंगस्टर्स लगातार अपनी धमक दिखा रहे हैं.

