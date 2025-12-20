ETV Bharat / state

रांची में कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, राहुल सिंह गिरोह ने मांगे थे 5 करोड़ रुपये

रांचीः राजधानी रांची में एक बार फिर रंगदारी को लेकर अपराधियों ने तांडव मचाया है. राहुल सिंह गिरोह के द्वारा रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है. गैंगस्टर्स राहुल सिंह के द्वारा कारोबारी से पूर्व में 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगड़ी में कारोबारी राजेश उर्फ बबलू के घर पर गुरुवार की देर रात अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने सात राउंड फायरिंग की है. गनीमत यह रही कि इस हमले में कारोबारी के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. अपराधियों के द्वारा की गई फायरिंग और स्टार्ट बाइक की आवाज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ज्यादा कोहरा होने की वजह से अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में नहीं आ पाई है.

पांच करोड़ की मांगी गई थी रंगदारी

आपको बता दें कि कारोबारी को वाट्सअप कॉल के जरिए 09 दिसंबर को राहुल सिंह गिरोह के द्वारा धमकी दी गई थी. +8123432954 से आए कॉल को कारोबारी ने जब नहीं उठाया तब वाट्सअप मैसेज कर धमकी देकर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी.

मैसेज में कारोबारी को धमकी देते हुए लिखा गया था कि आपको हम कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव करने में दिक्कत हो रहा है न. अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो. आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है. आपके घर, परिवार और फैमिली पर पूरी नजर है. जल्द से जल्द मैनेज करो, नहीं तो एके-47 भी रेडी है. ऐसा ना हो कि बम आपको गिफ्ट करना पड़े. मेरा फर्स्ट और लास्ट मैसेज है. इसके बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी. आप 5 करोड़ जल्द से जल्द रेडी रखिए.

कारोबारी ने पुलिस से की थी शिकायत

इधर, धमकी मिलने के बाद कारोबारी ने नगड़ी थाना में आवेदन देकर जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी. वहीं पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा कारोबारी के परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं.

धमकी मिलने के 10 दिन बाद फायरिंग

नतीजा धमकी के ठीक 10 दिन बाद अपराधियों ने कारोबारी के घर पर तबाड़तोड़ फायरिंग कर दी. कारोबारी के अनुसार उनका पूरा परिवार दहशत में है. दहशत का आलम यह है कि कारोबारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर दिया.

अपराधियों की बाइक हुई हादसे की शिकार