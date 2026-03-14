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सरायकेला के आदित्यपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, अपराधियों ने बैटरी दुकान पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. शनिवार दोपहर करीब 1:45 बजे चूना भट्ठा मुख्य सड़क स्थित 'संजय इलेक्ट्रॉनिक बैटरी दुकान' पर दो बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

घटना के वक्त दुकान पर रवि नामक युवक बैठा था, जिस पर अपराधियों ने निशाना साधते हुए करीब 4 राउंड गोलियां चलाईं. गनीमत रही कि इस हमले में रवि बाल-बाल बच गया. इधर, घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से चार खोखे बरामद किए हैं, जिनमें से एक खोखा दुकान के अंदर से मिला है.

जानकारी देते आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की और प्रत्यक्षदर्शी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

​पुरानी रंजिश और धमकी का मामला

दुकानदार संजय कुमार के अनुसार, यह हमला पुरानी रंजिश का परिणाम है. उन्होंने बताया कि आदित्यपुर-2 निवासी ऋषि नामक युवक ने शुक्रवार रात फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. विवाद की जड़ 19 दिसंबर को इनवर्टर बनाने को लेकर हुआ झगड़ा है. इसी विवाद में 9 मार्च को हरिओम नगर में ऋषि, अमन और सानू ने संजय कुमार के पुत्र पर हमला किया था, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी.

फायरिंग के बाद ​दहशत का माहौल