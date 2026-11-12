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चतरा में एवीएस कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग, राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी

चतरा में आम्रपाली कोल परियोजना का कार्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

चतरा: जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली कोल परियोजना के होन्हे गांव में एवीएस कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कार्यालय पर बुधवार की रात लगभग 12:10 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. सबसे हैरानी की बात यह है कि यह घटना पीओ कार्यालय के ठीक बगल में हुई, जहां सीआईएसएफ के जवानों का पहरा रहता है. इस दुस्साहसिक वारदात की जिम्मेदारी गैंगस्टर राहुल दुबे ने सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ली है.

बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने कार्यालय पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं. कंपनी के मुंशी राजेश प्रसाद के अनुसार, 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई गई है, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. हालांकि, चतरा एसपी अनिमेष नैथानी ने शुरुआती जांच के आधार पर दो से तीन राउंड फायरिंग की पुष्टि करते हुए मौके से खोखे बरामद होने की बात कही है. वायरल पर्चे और विज्ञप्ति में अमन साहू, मयंक सिंह, प्रकाश शुक्ला और राहुल दुबे गैंग का नाम सामने आया है.