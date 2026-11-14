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खूंटी में पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कर्मी को मारी गोली, वारदात के बाद पर्चा छोड़ भागेअपराधी

सीसीटीवी में कैद अपराधियों की तस्वीर ( Etv Bharat )

अपराधियों ने पेट्रोल पंप के केबिन में काम कर रहे एक कर्मचारी को गोली मार दी. गोली कर्मचारी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। वारदात के बाद अपराधी पेट्रोल पंप के काउंटर पर एक पर्चा छोड़कर रांची की ओर फरार हो गए. पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. पुलिस फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है.