खूंटी में पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कर्मी को मारी गोली, वारदात के बाद पर्चा छोड़ भागेअपराधी
खूंटी में एक पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें एक कर्मी को गोली लगी है.
Published : November 14, 2026 at 9:20 AM IST
रांची/खूंटी : खूंटी जिले में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है. रांची-खूंटी मुख्य मार्ग पर स्थित पुष्पा फ्यूल सेंटर में शुक्रवार देर रात तीन अपराधियों ने धावा बोल दिया.
अपराधियों ने पेट्रोल पंप के केबिन में काम कर रहे एक कर्मचारी को गोली मार दी. गोली कर्मचारी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। वारदात के बाद अपराधी पेट्रोल पंप के काउंटर पर एक पर्चा छोड़कर रांची की ओर फरार हो गए. पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. पुलिस फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है.
बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे तीन अपराधी
घटना खूंटी जिले के गुटजोरा पंचायत अंतर्गत जियारप्पा सीमा क्षेत्र की है. रांची-खूंटी मुख्य मार्ग पर स्थित पुष्पा फ्यूल सेंटर में शुक्रवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन अपराधी पेट्रोल पंप पहुंचे. बताया जाता है कि तीनों हुटार की ओर से आए थे. पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद वे सीधे केबिन की तरफ गए. वहां घाघरा गांव निवासी 25 वर्षीय अमित कुमार काम कर रहा था. अपराधियों ने केबिन में घुसकर उस पर फायरिंग कर दी. इस दौरान एक गोली अमित के पैर में लगी.
गोली चलाने के बाद काउंटर पर छोड़ा पर्चा
कर्मचारी को गोली मारने के बाद अपराधियों ने पेट्रोल पंप के काउंटर पर एक पर्चा छोड़ा और मौके से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि पर्चे में एक संगठन का नाम और सहयोग से संबंधित बातें लिखी हुई हैं. हालांकि, पर्चे में लिखी बातों और उसकी वास्तविकता की पुलिस जांच कर रही है. अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद रांची की दिशा में भाग निकले.
CCTV फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात
घटना की सूचना मिलते ही खूंटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में अपराधियों की गतिविधियां कैद हुई हैं. पुलिस फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है. घटनास्थल से पुलिस ने तीन खोखा और अपराधियों की ओर से छोड़ा गया पर्चा भी बरामद किया है.
अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
खूंटी थाना प्रभारी बाबू बंशी साव ने बताया कि पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की घटना की जांच की जा रही है. घटनास्थल से मिले खोखे, पर्चे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. वारदात में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है.
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