ETV Bharat / state

धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बवाल, फायरिंग और पत्थरबाजी से दहशत में लोग, जानें पूरा माजरा

धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बवाल हो गया. इस दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी की भी सूचना है.

Firing and Stone pelting in Dhanbad
घटनास्थल पर लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद.

धनबादः जिले के गोंदूडीह ओपी क्षेत्र के खरिकाबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर मंगलवार की रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई. घटना के बाद इलाके में कुछ देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा.

सड़क हादसे के बाद लोगों ने बंद करायी थी ट्रांसपोर्टिंग

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोंदूडीह कोलियरी की ओर जा रहे एमपीएल के हाइवा की चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल हो गया. घायल विजय वर्णवाल भूली ओपी क्षेत्र के निवासी हैं और सब्जी बेचने का काम करता है. हादसे के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने नीमधौड़ा के पास कोयला ढोने वाली गाड़ियों का परिचालन बाधित कर दिया, जिससे देर रात तक कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप रही.

Firing and Stone pelting in Dhanbad
घटनास्थल पर खड़ा हाइवा. (फोटो-ईटीवी भारत)

ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने के लिए पहुंचे लोगों से विवाद

इसके बाद मंगलवार की रात करीब 10 बजे दो स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग जबरन कोयला ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनका स्थानीय ग्रामीणों से विवाद हो गया. पहले कहासुनी हुई और फिर मामला बढ़ते-बढ़ते पत्थरबाजी तक पहुंच गया. इसी दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई.

चार थानों की पुलिस पहुंची घटनास्थल

वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोंदूडीह ओपी प्रभारी लव कुमार चौधरी, केंदुआडीह थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय, पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन, भागाबांध ओपी प्रभारी धर्मराज समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. हालांकि तब तक फायरिंग करने वाले लोग वहां से फरार हो चुके थे.

Firing and Stone pelting in Dhanbad
घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

इस संबंध में गोंदूडीह ओपी प्रभारी लव कुमार चौधरी ने बताया कि मंगलवार को एमपीएल के हाइवा की चपेट में आने से एक स्थानीय सब्जी विक्रेता घायल हो गया था. जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग रोक दी थी. इसके बाद रात में ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे. कुछ देर बाद फायरिंग और पत्थरबाजी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ओपी प्रभारी ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि दो स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग वहां पहुंचे थे और ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने का दबाव बना रहे थे. विरोध करने पर उनकी ओर से कई राउंड फायरिंग की गई. इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी.

Firing and Stone pelting in Dhanbad
घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू

पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा और एक 7.6 एमएम की जिंदा गोली बरामद की है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

Dispute Over Coal Transportation
Firing and Stone pelting in Dhanbad (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर वाहन मालिकों ने रोका कोयला परिवहन, कोल कंपनी पर लगाया मनमानी का आरोप

खराब कोयले के नाम पर बढ़िया क्वालिटी के कोयले का हो रहा था परिवहन, पूरे खेल का हुआ पर्दाफाश, कोयला लदे 6 भारी वाहन जब्त - Coal racket busted in Dhanbad

हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच ग्रामीण और पुलिस की वार्ता, जिप सदस्य की पहल पर सुलझा विवाद

TAGGED:

FIRING AND STONE PELTING IN DHANBAD
COAL TRANSPORTATION STOPPED
UPROAR AFTER ROAD ACCIDENT
धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग
DISPUTE OVER COAL TRANSPORTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.