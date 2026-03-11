ETV Bharat / state

धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बवाल, फायरिंग और पत्थरबाजी से दहशत में लोग, जानें पूरा माजरा

घटनास्थल पर लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद.

धनबादः जिले के गोंदूडीह ओपी क्षेत्र के खरिकाबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर मंगलवार की रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई. घटना के बाद इलाके में कुछ देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा.

सड़क हादसे के बाद लोगों ने बंद करायी थी ट्रांसपोर्टिंग

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोंदूडीह कोलियरी की ओर जा रहे एमपीएल के हाइवा की चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल हो गया. घायल विजय वर्णवाल भूली ओपी क्षेत्र के निवासी हैं और सब्जी बेचने का काम करता है. हादसे के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने नीमधौड़ा के पास कोयला ढोने वाली गाड़ियों का परिचालन बाधित कर दिया, जिससे देर रात तक कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप रही.

घटनास्थल पर खड़ा हाइवा. (फोटो-ईटीवी भारत)

ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने के लिए पहुंचे लोगों से विवाद

इसके बाद मंगलवार की रात करीब 10 बजे दो स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग जबरन कोयला ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनका स्थानीय ग्रामीणों से विवाद हो गया. पहले कहासुनी हुई और फिर मामला बढ़ते-बढ़ते पत्थरबाजी तक पहुंच गया. इसी दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई.

चार थानों की पुलिस पहुंची घटनास्थल

वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोंदूडीह ओपी प्रभारी लव कुमार चौधरी, केंदुआडीह थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय, पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन, भागाबांध ओपी प्रभारी धर्मराज समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. हालांकि तब तक फायरिंग करने वाले लोग वहां से फरार हो चुके थे.