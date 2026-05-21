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उदयपुर में खूनी संघर्ष: आपसी रंजिश में तीन युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग और चाकूबाजी

उदयपुर के सिलावटवाड़ी में आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने तीन युवकों पर फायरिंग और चाकूबाजी की.

उदयपुर में फायरिंग
उदयपुर में फायरिंग (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 9:11 AM IST

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उदयपुर : लेक सिटी उदयपुर से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां आपसी रंजिश के चलते बेखौफ बदमाशों ने तीन युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस खूनी झड़प में एक युवक को गोली लगी है, जबकि दो अन्य युवक चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा ने बताया कि सिलावटवाड़ी के रहने वाले सलमान, मोहसिन उर्फ पिनाक्यू और मोहम्मद नाजिम रात के समय एक दुकान के बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर आए 8 से 10 बदमाशों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया. बदमाशों ने ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली सलमान की रीढ़ की हड्डी में जा लगी और वह वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

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​जान बचाने के लिए जब मोहसिन और नाजिम वहां से भागने लगे, तो बदमाशों ने पीछा कर उन्हें घेर लिया और चाकुओं से उनपर हमला कर दिया. इस हमले में मोहसिन की पीठ और हाथ पर गहरे जख्म आए हैं, जबकि नाजिम को मामूली चोटें लगी हैं. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए.

सूचना मिलने पर घंटाघर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से कारतूस के खोखे, खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

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उदयपुर में चाकूबाजी
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