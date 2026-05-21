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उदयपुर में खूनी संघर्ष: आपसी रंजिश में तीन युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग और चाकूबाजी

उदयपुर में फायरिंग ( फोटो ईटीवी भारत उदयपुर )

उदयपुर : लेक सिटी उदयपुर से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां आपसी रंजिश के चलते बेखौफ बदमाशों ने तीन युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस खूनी झड़प में एक युवक को गोली लगी है, जबकि दो अन्य युवक चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा ने बताया कि सिलावटवाड़ी के रहने वाले सलमान, मोहसिन उर्फ पिनाक्यू और मोहम्मद नाजिम रात के समय एक दुकान के बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर आए 8 से 10 बदमाशों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया. बदमाशों ने ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली सलमान की रीढ़ की हड्डी में जा लगी और वह वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा. इसे भी पढ़ें: कार सवार बदमाशों ने युवक पर बरसाईं गोलियां, हालत गंभीर, इलाके में मचा हड़कंप