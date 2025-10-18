ETV Bharat / state

पटाखों से आंखें हुई डैमेज, बीएचएमआरसी में 3 मरीज भर्ती, एम्स ने बताया ऐसे करें बचाव

भोपाल: बिना पटाखों की आतिशबाजी के दीवाली का मजा अधूरा है. लेकिन आतिशबाजी से उतनी ही अधिक सावधानी भी बरतने की जरूरत है. पटाखों के आतिशबाजी में थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए गंभीर साबित हो सकती है. हाल में ही भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानि बीएचएमआरसी में ऐसे 3 मरीज पहुंचे, जिनकी पटाखों के कारण आंखें खराब हो चुकी हैं. अब इनका इलाज चल रहा है. वहीं पटाखा गन चलाने की वजह से 11 साल के बच्चे की आंख डैमेज हो गई है. इसका हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दीपावली में बढ़ जाती हैं त्वचा से संबंधित समस्याएं

एम्स भोपाल के त्वचा रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर, डॉ. मनीष खंडारे ने बताया कि दीपावली का पर्व रोशनी, उल्लास और खुशियों का प्रतीक है. इस दौरान त्वचा लगातार धुएं, तेल के दीयों और सजावटी उत्पादों के संपर्क में आती है. जिससे एलर्जी या जलन की संभावना बढ़ जाती है. कुछ सरल सावधानियों को अपनाकर त्वचा को सुरक्षित रखा जा सकता है. पटाखों के धुएँ, प्रदूषण और मेकअप के अत्यधिक उपयोग के कारण त्वचा पर दाने, खुजली या जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.