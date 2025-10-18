ETV Bharat / state

पटाखों से आंखें हुई डैमेज, बीएचएमआरसी में 3 मरीज भर्ती, एम्स ने बताया ऐसे करें बचाव

एम्स भोपाल के त्वचा रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर, डॉ. मनीष खंडारे ने बताया, कुछ सावधानियां अपनाकर त्वचा और आंखों को रखा जा सकता है सुरक्षित.

दिवाली में आंखों की देखभाल है जरूरी (Getty image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:42 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 11:01 PM IST

भोपाल: बिना पटाखों की आतिशबाजी के दीवाली का मजा अधूरा है. लेकिन आतिशबाजी से उतनी ही अधिक सावधानी भी बरतने की जरूरत है. पटाखों के आतिशबाजी में थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए गंभीर साबित हो सकती है. हाल में ही भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानि बीएचएमआरसी में ऐसे 3 मरीज पहुंचे, जिनकी पटाखों के कारण आंखें खराब हो चुकी हैं. अब इनका इलाज चल रहा है. वहीं पटाखा गन चलाने की वजह से 11 साल के बच्चे की आंख डैमेज हो गई है. इसका हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दीपावली में बढ़ जाती हैं त्वचा से संबंधित समस्याएं

एम्स भोपाल के त्वचा रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर, डॉ. मनीष खंडारे ने बताया कि दीपावली का पर्व रोशनी, उल्लास और खुशियों का प्रतीक है. इस दौरान त्वचा लगातार धुएं, तेल के दीयों और सजावटी उत्पादों के संपर्क में आती है. जिससे एलर्जी या जलन की संभावना बढ़ जाती है. कुछ सरल सावधानियों को अपनाकर त्वचा को सुरक्षित रखा जा सकता है. पटाखों के धुएँ, प्रदूषण और मेकअप के अत्यधिक उपयोग के कारण त्वचा पर दाने, खुजली या जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

ऐसे करें पटाखों और धुएं से सुरक्षा

  • धुएँ और पटाखों के अवशेषों के सीधे संपर्क से बचें, यह एलर्जी या जलन का कारण बन सकता है.
  • बाहर के उत्सवों के बाद चेहरे और खुली त्वचा को माइल्ड क्लींजर से धोएँ.
  • बाहर जाने से पहले हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं, यह एक सुरक्षात्मक परत की तरह कार्य करता है.
  • त्वचा को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ करें, दीपावली के दौरान मौसम शुष्क हो जाता है.
  • दिन के समय होने वाले कार्यक्रमों में भी सनस्क्रीन का उपयोग करें.
  • संवेदनशील त्वचा वाले लोग बिना सुगंध वाले उत्पादों का इस्तेमाल करें ताकि परफ्यूम या रंगों से जलन न हो.

दीये और तेल से जलन से बचाव

  • दीयों को त्वचा और बालों से दूर रखें. गरम तेल के छींटे जलन का कारण बन सकते हैं.
  • हल्की जलन की स्थिति में तुरंत ठंडे पानी से 10-15 मिनट तक धोएं. फिर सिल्वर सल्फाडियाज़ीन या एलोवेरा जेल लगाएँ.
  • टूथपेस्ट या मक्खन लगाने से बिल्कुल बचें.

मेकअप और ग्लिटर से सावधानियाँ

  • नॉन-कॉमेडोजेनिक और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड मेकअप उत्पादों का उपयोग करें.
  • मेकअप उत्पाद दूसरों के साथ साझा न करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके.
  • सोने से पहले मेकअप पूरी तरह हटाएँ. माइसेलर वाटर या माइल्ड क्लींजर का उपयोग करें और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएँ.

आहार और हाइड्रेशन से भी करें बचाव

  • मिठाइयों का सीमित सेवन करें. अधिक शक्कर और तले खाद्य पदार्थ मुहांसों को बढ़ा सकते हैं.
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल (जैसे संतरा, पपीता, अनार) अपने आहार में शामिल करें.

त्योहार के बाद त्वचा की सफाई

  • सप्ताह में एक या दो बार हल्के एक्सफोलिएंट का प्रयोग करें ताकि प्रदूषण हटाया जा सके.
  • हयालुरोनिक एसिड या सेरामाइड युक्त सीरम से त्वचा को हाइड्रेट करें.
  • यदि लगातार खुजली, दाने या एक्ने की समस्या दिखे तो तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें.
