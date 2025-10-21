ETV Bharat / state

फरीदाबाद में पटाखों की चिंगारी से 25 जगहों पर लगी आग, 18-20 लोग झुलसे, घायलों में 5 की हालत गंभीर

फरीदाबाद में रौशनी के त्योहार दीपावली के मौके पर 25 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई, जिसमें कई लोग झुलस गए.

Fires caused by firecrackers broke out at 25 locations in Faridabad
दीपावली पर फरीदाबाद में आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 21, 2025 at 7:31 PM IST

फरीदाबादः दीपावली की रात पटाखों की वजह से कई इलाके में आग लगने की घटना हुई. इस दौरान पटाखों की चपेट में आने से 18-20 लोग घायल हो गए. घायलों में 5 गंभीर रूप से ज्यादा झुलसे हुए थे, उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया. शेष मरीजों को हल्की जलन थी, जिसका इलाज करने के बाद घर भेज दिया गया.

क्या बोले चिकित्सकः सिविल अस्पताल फरीदाबाद के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी विकास गोयल ने बताया कि तीन शिफ्ट में डॉक्टरों नर्सिंग स्टाफ की तैनाती थी. दीपावली पर 18 से 20 बर्न के केस आये थे. इनमें 4-5 लोगों की हालत गंभीर थी, उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया. शेष का यहां इलाज किया गया. ज्यादातर लोगों को मामूली बर्न था. उनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है.

फरीदाबाद में पटाखों की चिंगारी से आग (Etv Bharat)

पटाखों की चिंगारी से हादसे : दीपावली की रात जहां लोगों ने खुशी के साथ पटाखे छोड़े, वहीं कई जगहों पर इन पटाखों की वजह से आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं. शहर के कई इलाकों में पटाखों से चिंगारी उठने के कारण आग लगने की घटनाएं हुई. सारण गांव में कबाड़ी गोदाम में आग लग गई, वहीं डबुआ सब्जी मंडी के बाहर कूड़े में भी आग लगने की सूचना मिली. इसके अलावा सेक्टर-22 की वर्कशॉप और मछली मार्केट के पास, सराय ख्वाजा में स्थित निशान शोरूम की तीन गाड़ियां, बल्लभगढ़ रेलवे रोड और राहुल कॉलोनी की एक मकान की छत पर भी आग लग गई.

दीपावली की रात 25 जगहों पर आगः आगजनी की घटनाओं को देखते हुए सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. एनआईटी फायर स्टेशन के इंचार्ज सुखबीर यादव ने बताया कि दीपावली की रात कुल 24 से 25 आग लगने की घटनाओं की सूचना मिली थी. ज्यादातर आग कूड़े के ढेरों में लगी थी, जबकि दो-तीन जगहों पर घरों में मामूली आगजनी की घटनाएं हुईं, जिन पर भी समय रहते नियंत्रण पा लिया गया. दीपावली के मौके पर आगजनी की संभावना को देखते हुए फायर विभाग पहले से ही सतर्क था. सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं और उन्हें अपने-अपने स्टेशनों पर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरी रात ड्यूटी पर रहे और हर कॉल पर तुरंत पहुंचकर आग को बुझाने का काम किया.

TAGGED:

फरीदाबाद में दीपावली पर आग
FIRE IN FARIDABAD
फरीदाबाद में आग
FARIDABAD NEWS
FIRES CAUSED BY FIRECRACKERS

