यूपी में अवैध पटाखों पर एक्शन; आजमगढ़ में घर से तीन लाख के पटाखे बरामद, मिर्जापुर में जनरल स्टोर में भी रखे थे

मिर्जापुर में जनरल स्टोर से पटाखे बरामद : जिले में आगामी त्योहार को लेकर अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है. इसी कड़ी में थाना मड़िहान पुलिस ने दो अलग-अलग स्थान से 161.8 किग्रा अवैध रूप से भंडारण किये गये पटाखों को बरामद किया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने घर के अंदर रखे करीब दो क्विंटल 90 किलो का पटाखा बरामद किया है. इसकी कीमत करीब तीन लाख आंकी जा रही है. उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी विशाल गुप्ता को हिरासत में लिया गया है. उससे अभी पूछताछ की जा रही है.

शहर कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र का फरास टोला मोहल्ला घनी आबादी में है. विशाल गुप्ता अपने घर में बड़े पैमाने पर पटाखा रखे थे. मुखबिर से सूचना मिली कि विशाल के घर में अवैध पटाखा का भंडारण किया गया है. पुलिस सक्रिय हुई और विशाल के घर पर छापेमारी की.

आजमगढ़/मिर्जापुर/गोरखपुर : दीपावली पर विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को शहर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस ने एक घर में छापा मारकर 13 कार्टून अवैध पटाखा बरामद किया. पकड़े गए माल की कीमत करीब तीन लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान है.

पुलिस के मुताबिक, पहला मामला थाना मड़िहान अंतर्गत एक बाजार का है. यहां जनरल स्टोर की दुकान से पुलिस ने अवैध रूप से भंडारण किये गये 55.8 किग्रा पटाखों को बरामद किया है. पुलिस ने अभियुक्त अवधेश चौरसिया को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दूसरा मामला मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत बाजार बस स्टैंड के पास का है. पुलिस ने यहां जनरल स्टोर की दुकान से अवैध रूप से भण्डारण किया हुआ 106 किग्रा पटाखा बरामद किया है. पुलिस ने एक अभियुक्त मोहन यादव को गिरफ्तार किया है.



मड़िहान थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि आगामी त्योहार दीपावली, धनतेरस व छठ पूजा को सकुशल सम्पन्न कराने और जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है. शुक्रवार को दो स्थानों से पटाखा भंडारण किया गया था, जिसे बरामद किया गया है. इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

गोरखपुर में 500 किलो मिलावटी खजूर जब्त : त्योहार के चलते खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत नौसढ़ स्थित प्राइवेट बस स्टॉप पर शुक्रवार को फूड विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में मिलावटी खजूर बरामद किया है. टीम ने करीब 500 किलो खजूर जब्त किया है. यह खजूर दिल्ली से गोरखपुर लाया जा रहा था.

असिस्टेंट फूड कमिश्नर डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जब्त किए गए खजूर के डिब्बों पर एफएसएसएआई नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट दर्ज नहीं है. प्राथमिक जांच में पाया गया कि खजूर में ऐसे तत्व मौजूद हो सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. यह वास्तविक खजूर न होकर छुहारा को केमिकल और कलर के उपयोग से तैयार किया गया लगता है. उन्होंने बताया कि मौके से 50 से अधिक डिब्बे खजूर जब्त किए गए हैं. उनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.







उन्होंने बताया कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें डिलीवरी वैन में मिठाई, नमकीन को टीम ने पकड़ा है. मौके पर नमूना लेकर उन्हें माल सुपर्द किया गया है. जिसकी अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये है. मिलावटी पनीर और मावा के मामले में एफआईआर भी कराई जा रही है. इसके अलावा शहर में कई तरफ छापेमारी की गई है, जिसमें कमियां उजागर हुई हैं. उन्होंने कहा कि सुबह में टीम ने एक ऐसे डिलीवरी वाहन को पकड़ा है, जिसमें 25 किलोग्राम दूषित पनीर मिला. जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट करा दिया. टीम ने शुक्रवार को दूध, पनीर और मावा का नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.







उन्होंने बताया कि विभागीय टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई एवं दुग्ध उत्पाद विक्रेताओं की जांच एवं छापेमारी की है. कई दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है. विभाग की जनता से अपील है कि वह अत्यधिक सफेद या अस्वाभाविक रूप से चमकदार मिठाइयों से बचें, केवल पंजीकृत एवं स्वच्छ प्रतिष्ठानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें.

