दिवाली पर आतिशबाजी पड़ेगी जेब पर भारी, पिछले साल के मुकाबले 50 फीसदी तक बढ़े पटाखों के दाम
महंगाई के चलते इस बार पटाखों के प्रति ग्राहकों का रुझान कम है. बाजारों में भीड़ तो है, लेकिन खरीदारी काफी सुस्त बनी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 9:27 AM IST
कुल्लू: देश भर के साथ-साथ हिमाचल में भी आज दिवाली की धूम है और बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. लोग घरों को सजाने से लेकर पूजा और त्योहार से जुड़ी खरीदारी में जुटे हैं. वहीं, दिवाली पर आतिशबाजी करने के शौकीनों को इस बार अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है. कुल्लू में पटाखों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले करीब 50 फीसदी तक बढ़ गई हैं. इन आसमान छूते दामों का असर आज बाजारों में भी साफ दिख रहा है, जहां महंगे पटाखों के कारण दुकानों पर उम्मीद से काफी कम ग्राहक पहुंच रहे हैं.
त्योहार को देखते हुए जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में पटाखों की दुकानें तीन दिन पहले ही सज गई थीं. प्रशासन की ओर से बिक्री के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं. रथ मैदान में भी कई कारोबारियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं. यहां ग्रीन पटाखों के साथ ड्रोन पटाखे, मिसाइल पटाखे और कई नई वैरायटी उपलब्ध हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
50 फीसदी तक बढ़े पटाखों के दाम
इस साल पटाखों की कीमतों में बढ़ोतरी ने ग्राहकों का बजट बिगाड़ दिया है. कारोबारियों के मुताबिक, उन्हें थोक बाजार में ही पिछले साल के मुकाबले करीब 50 फीसदी महंगे पटाखे मिले हैं. इसका असर खुदरा कीमतों पर भी पड़ा है. यही वजह है कि लोग इस बार पहले की तुलना में कम पटाखे खरीद रहे हैं और खरीदारी करते समय कीमतों का भी ध्यान रख रहे हैं.
रथ मैदान में पटाखों का स्टॉल लगाने वाले कारोबारी जीत कपूर ने बताया कि फिलहाल उनके पास पटाखे खरीदने के लिए कम लोग पहुंच रहे हैं. उनके स्टॉल पर कई तरह के पटाखे उपलब्ध हैं और इस बार कुछ नई वैरायटी भी आई हैं. उन्हें उम्मीद है कि आज ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और बिक्री में तेजी आएगी.
कारोबारियों को त्योहार पर अच्छी बिक्री की आस
पटाखा विक्रेता सुरेश ने बताया कि इस बार थोक बाजार में ही कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसके कारण पिछले साल के मुकाबले दाम करीब 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं. महंगाई के इस बड़े झटके की वजह से सुबह से ही ग्राहकों का रुझान काफी ठंडा दिखाई दे रहा है. वहीं, कारोबारी विराट ने बताया कि हालांकि बाजार में अभी ग्राहकों की आवाजाही कम है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आज दोपहर बाद और शाम होते-होते खरीदारी रफ्तार पकड़ेगी. उन्होंने कहा कि दिवाली के इस मुख्य त्योहार पर अगर अच्छा कारोबार होता है, तो सभी दुकानदार अपने परिवारों के साथ खुशी-खुशी यह पर्व मना सकेंगे.
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