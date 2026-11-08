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दिवाली पर आतिशबाजी पड़ेगी जेब पर भारी, पिछले साल के मुकाबले 50 फीसदी तक बढ़े पटाखों के दाम

दिवाली पर पटाखों की कीमतों में लगी आग! ( ETV BHARAT )

कुल्लू: देश भर के साथ-साथ हिमाचल में भी आज दिवाली की धूम है और बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. लोग घरों को सजाने से लेकर पूजा और त्योहार से जुड़ी खरीदारी में जुटे हैं. वहीं, दिवाली पर आतिशबाजी करने के शौकीनों को इस बार अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है. कुल्लू में पटाखों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले करीब 50 फीसदी तक बढ़ गई हैं. इन आसमान छूते दामों का असर आज बाजारों में भी साफ दिख रहा है, जहां महंगे पटाखों के कारण दुकानों पर उम्मीद से काफी कम ग्राहक पहुंच रहे हैं.

महंगाई ने फीकी की पटाखों की चमक (ETV BHARAT) त्योहार को देखते हुए जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में पटाखों की दुकानें तीन दिन पहले ही सज गई थीं. प्रशासन की ओर से बिक्री के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं. रथ मैदान में भी कई कारोबारियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं. यहां ग्रीन पटाखों के साथ ड्रोन पटाखे, मिसाइल पटाखे और कई नई वैरायटी उपलब्ध हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं.