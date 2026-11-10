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कानपुर में पटाखों ने छीनी कई आंखों की रोशनी, 100 से अधिक अस्पताल में भर्ती

कानपुर: दीपावली की रौशनी के बीच पटाखों की चिंगारी और धमाकों ने कई परिवारों की रौशनी छीन ली. कानपुर और आसपास के जिलों में पटाखों की वजह से 100 से अधिक लोगों के आंखों को गंभीर नुकसान पहुचा है, जो हैलट (एलएलआर) उर्सुला और कांशीराम अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भर्ती हैं. किसी की आंख में बारूद का जख्म है, तो किसी की पुतली झुलसी है.



दीपावली की रात हुए हादसों में सबसे गंभीर मामला एक 17 वर्षीय युवक का सामने आया है. दीवाली की रात पटाखे के तेज धमाके के कारण युवक की आंख की आई बॉल फट गई. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे दिल्ली के हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके अलावा कई मरीजों की आंखों में अल्सर, सफेदी, मोतियाबिंद और पुतली फटने जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं.



जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग की प्रो. डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि दीपावली की रात से ही घायलों के आने का सिलसिला जारी है. अकेले एलएलआर अस्पताल में 14 घायल और 44 से ज्यादा नेत्र रोगी इलाज कराने पहुंचे हैं. इनमें से तीन मरीजों की तत्काल सर्जरी की जा चुकी है, जबकि कार्नियल इंजरी और मोतियाबिंद से पीड़ित अन्य मरीजों की सर्जरी की योजना बनाई जा रही है.



नेत्र विशेषज्ञ डॉ. सोनिया दमेले के अनुसार, पटाखों के धुएं और बारूद की वजह से मरीजों की आंख की काली पुतली में सफेदी आने और ब्लड सप्लाई प्रभावित होने के मामले सामने आ रहे हैं.



पटाखों और बिजली से झुलसे लोगों के इलाज के लिए एलएलआर अस्पताल में बनाई गई वैकल्पिक बर्न यूनिट में 11 मरीज भर्ती कराए गए हैं. इसके अलावा उर्सुला अस्पताल में पटाखों से झुलसे 2 मरीज एडमिट हैं. अन्य विभागों की बात करें तो मेडिसिन विभाग में 90, चेस्ट अस्पताल में 22, आर्थो विभाग में 20 और न्यूरो सर्जरी में 15 घायलों को इलाज किया जा रहा.