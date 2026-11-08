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भीड़भाड़ वाले बाजार में बारूद का कारोबार, प्रशासन की तय जगहों से बाहर बिक रहे पटाखे

भीड़भाड़ वाले बाजार में खुलेआम पटाखों की बिक्री ( ETV Bharat )

धनबाद: दीपावली यानी रोशनी, खुशियां और आतिशबाजी का त्योहार. दीपावली पर पटाखों की गूंज से पूरा देश रोशन होता है, तो कोयलांचल धनबाद भी आतिशबाजी के रंग में रंग जाता है. लेकिन इस रोशनी के पीछे बारूद का एक ऐसा खतरा भी छिपा है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. धनबाद जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए गोल्फ ग्राउंड और पुराना बाजार में स्थान निर्धारित किए हैं. यहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटाखों की बिक्री हो रही है. लेकिन शहर के कई दूसरे इलाकों में भीड़भाड़ वाले बाजारों के बीच खुलेआम पटाखे बेचे जा रहे हैं.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने 1992 के झरिया पटाखा कांड से कोई सबक नहीं लिया. उस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई थी. आज भी उस हादसे के पीड़ित परिवारों के जख्म ताजा हैं. धनबाद में दीपावली को लेकर पटाखों की खरीदारी जोर-शोर से हो रही है. लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है. पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से दो स्थान निर्धारित किए गए हैं.