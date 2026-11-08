भीड़भाड़ वाले बाजार में बारूद का कारोबार, प्रशासन की तय जगहों से बाहर बिक रहे पटाखे
धनबाद में 1992 पटाखा कांड के बाद भी दुकानदार तय स्थान के बावजूद भीड़भाड़ वाली इलाकों में पटाखा बेच रहे हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 8, 2026 at 5:00 PM IST
धनबाद: दीपावली यानी रोशनी, खुशियां और आतिशबाजी का त्योहार. दीपावली पर पटाखों की गूंज से पूरा देश रोशन होता है, तो कोयलांचल धनबाद भी आतिशबाजी के रंग में रंग जाता है. लेकिन इस रोशनी के पीछे बारूद का एक ऐसा खतरा भी छिपा है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. धनबाद जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए गोल्फ ग्राउंड और पुराना बाजार में स्थान निर्धारित किए हैं. यहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटाखों की बिक्री हो रही है. लेकिन शहर के कई दूसरे इलाकों में भीड़भाड़ वाले बाजारों के बीच खुलेआम पटाखे बेचे जा रहे हैं.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने 1992 के झरिया पटाखा कांड से कोई सबक नहीं लिया. उस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई थी. आज भी उस हादसे के पीड़ित परिवारों के जख्म ताजा हैं. धनबाद में दीपावली को लेकर पटाखों की खरीदारी जोर-शोर से हो रही है. लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है. पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से दो स्थान निर्धारित किए गए हैं.
भीड़भाड़ वाले इलाकों में खुलेआम बिक्री
शहर के हीरापुर हटिया, सरायढेला, भूली और झरिया समेत कई इलाकों में भी पटाखों की दुकानें सजी हुई है. हैरानी की बात यह है कि इनमें कई दुकानें घनी आबादी और भीड़भाड़ वाले बाजारों के बीच संचालित हो रही है. जहां दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है. आसपास दूसरी दुकानें और रिहायशी मकान भी हैं, वहीं पटाखों की बिक्री की जा रही है. ऐसे में अगर किसी दुकान में आग लग जाए या पटाखों में विस्फोट हो जाए, तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है.
1992 का वह खौफनाक मंजर
धनबाद के लोगों के लिए पटाखों के कारोबार में लापरवाही का खतरा कोई नई बात नहीं है. 25 अक्टूबर 1992 को झरिया के सिंदुरिया पट्टी में हुए पटाखा कांड ने पूरे कोयलांचल को झकझोर कर रख दिया था. इस भयावह हादसे में करीब 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे. पलभर में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया था. कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई थी. उस हादसे को तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए वह दर्द आज भी जिंदा है.
आज जब एक बार फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री हो रही है, तो 1992 की वह भयावह घटना लोगों के जेहन में ताजा हो जाती है. झरिया पटाखा कांड में अपनों को खोने वाले परिवार आज भी उस दर्द को नहीं भूले हैं. हादसे के पीड़ित परिवारों का कहना है कि पटाखों के कारोबार में जरा सी लापरवाही भी कई परिवारों को तबाह कर सकती है.
बंटी जायसवाल और मानिक चंद्र जायसवाल ने उस हादसे की भयावहता को याद करते हुए अपनी पीड़ा बयां की. उनके लिए दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि उस काले दिन की याद भी लेकर आती है, जब पटाखों के कारण कई घरों के चिराग बुझ गए थे. पटाखों की दुकानों पर अग्निशमन यंत्र, सुरक्षित भंडारण, पर्याप्त दूरी और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है. लेकिन घनी आबादी वाले बाजारों में इन मानकों की अनदेखी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.
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