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पटाखा गोदाम में आगजनी मामले में मंत्री का यूटर्न, कलेक्टर ने शुरू कराई जांच

अंबिकापुर में शहर के बीचोंबीज रिहायशी इलाके में पटाखा गोदाम में गुरुवार दोपहर को आग लग गई थी.

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सरगुजा पटाखा गोदाम में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 12:06 PM IST

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सरगुजा : पटाखा गोदाम में आगजनी की घटना पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया है. आज प्रेस वार्ता में मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि घटनास्थल वाले जगह पर यदि कोई भी काम नियम विरुद्ध पाया गया तो निश्चित ही कार्रवाई होगी. बता दें कल भीषण आगजनी की घटना के दौरान मंत्री राजेश अग्रवाल ने ईटीवी भारत संवाददाता के सवाल पर यह कह दिया था कि वहां पर पटाखा नहीं था सिर्फ प्लास्टिक का सामान था, जबकि वीडियो और फायर सेफ्टी अधिकारी के बयान से ये स्पस्ट था कि आगजनी के बाद पटाखों में घंटों तक विस्फोट होता रहा.

पटाखा गोदाम में आग पर मंत्री का यूटर्न

मंत्री के इस बयान के बाद लोगों ने बेहद तीखी प्रतिक्रया दी और बयान को जनता नहीं बल्कि व्यापारी के हित का बताया. आज डीएमएफ की बैठक के बाद कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता बुलाई गई और मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने बयान से यूटर्न लेते हुए कहा " बहुत बड़ी और दुखद घटना थी. प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एसईसीएल, एयरपोर्ट से सभी जगह से तुरंत फायर ब्रिगेड उपलब्ध हुई और बहुत अच्छे से ये आगजनी पर काबू पाया गया. प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि नियम के विरुद्ध जो भी काम पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

सरगुजा पटाखा गोदाम में आग पर मंत्री पर यूटर्न (ETV Bharat Chhattisgarh)

पटाखा गोदाम में आगजनी पर जांच टीम का गठन

वहीं इस मामले में सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत सख्त नजर आ रहे हैं. कलेक्टर अजीत वसंत ने इस मामले में कहा "आगजनी की घटना की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है. इसमें राजस्व, पुलिस, निगम और अग्निशमन विभाग और एफएसएल के अधिकारियों को रखा गया है. ये लोग जांच करेंगे. ये सात दिनों के अंदर आगजनी के कारण की रिपोर्ट देंगे. इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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अंबिकापुर में आगजनी
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