पटाखा दुकानों को लेकर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच सहमति, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बिक्री का रास्ता साफ
दिवाली को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पटाखे की दुकानें लगाई जाएगी. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 12:07 AM IST
रांचीः दीपावली पर पटाखा दुकानों के स्थान को लेकर रांची में बना असमंजस अब दूर हो गया है. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पटाखा बिक्री को लेकर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच सहमति बन गई है.
एक दिन पहले रांची नगर निगम ने आम सूचना जारी कर स्टेडियम परिसर में पटाखा बिक्री के लिए एनओसी या किसी तरह की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. साथ ही दुकानदारों को परिसर में अस्थायी दुकान या शेड लगाने की तैयारी नहीं करने का निर्देश दिया था. इसके बाद पटाखा दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी.
पटाखा दुकान खोलने के लिए रखी गई है शर्त
शनिवार को जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की टीमों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया. रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर हुई बैठक में पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी निर्धारित स्थलों पर पटाखा बिक्री की अनुमति देने पर सहमति बनी. नगर निगम ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है. जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त पटाखा दुकानदार निर्धारित स्थलों पर अपनी दुकानें लगा सकेंगे.
सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
प्रशासन ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पटाखा बिक्री के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा. बिना विधिवत अनुमति कोई भी दुकानदार दुकान नहीं लगा सकेगा. प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
इस फैसले से पटाखा कारोबारियों को राहत मिली है. एक दिन पहले नगर निगम की आम सूचना के बाद स्टेडियम में दुकान लगाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी. अब जिला प्रशासन और नगर निगम के बीच सहमति बनने के बाद निर्धारित स्थलों पर पटाखा बिक्री का रास्ता साफ हो गया है.
डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि दीपावली के अवसर पर पूर्व वर्षों की तरह निर्धारित स्थलों पर पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी. दुकानदारों को सुरक्षा मानकों और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.
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