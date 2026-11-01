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पटाखा दुकानों को लेकर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच सहमति, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बिक्री का रास्ता साफ

पटाखा दुकानों को लेकर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच सहमति, ( ETV Bharat )

रांचीः दीपावली पर पटाखा दुकानों के स्थान को लेकर रांची में बना असमंजस अब दूर हो गया है. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पटाखा बिक्री को लेकर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच सहमति बन गई है.

एक दिन पहले रांची नगर निगम ने आम सूचना जारी कर स्टेडियम परिसर में पटाखा बिक्री के लिए एनओसी या किसी तरह की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. साथ ही दुकानदारों को परिसर में अस्थायी दुकान या शेड लगाने की तैयारी नहीं करने का निर्देश दिया था. इसके बाद पटाखा दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी.