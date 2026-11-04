गाजियाबाद: घनी आबादी और बाजारों से दूर लगेंगी पटाखे की दुकानें, अग्नि सुरक्षा को लेकर 11 जगहों का निर्धारण
गाजियाबाद पुलिस ने दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए जिले की तीनों जोनों में बिक्री स्थल का किया निर्धारण
Published : November 4, 2026 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने और आतिशबाजी की बिक्री सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए जिले की तीनों जोनों में बिक्री स्थल निर्धारित किए हैं. त्योहारों के दौरान बाजारों और घनी आबादी वाले इलाकों में ग्रीन पटाखों की दुकानें लगने से होने वाले संभावित हादसों को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में 11 खुले स्थान चिन्हित किए हैं. इन स्थानों पर ही अस्थाई लाइसेंस लेकर आतिशबाजी की दुकान लगाई जा सकेगी. पुलिस ने नगर, ट्रांस हिंडन और देहात जोन में अलग-अलग बिक्री स्थल चिन्हित किए गए हैं.
आतिशबाजी की दुकान निर्धारित स्थानों पर लगाने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस अस्थाई लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस मिलने के बाद दुकानों को 5 नवंबर से 7 नवंबर तक लगाया जा सकेगा. दुकानदारों को अस्थाई लाइसेंस की नियम और शर्तों के अनुसार दुकान लगानी होगी और साथ ही अग्नि सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम करने होंगे.
खास बात यह है कि अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों पर केवल ग्रीन पटाखे की बिक्री हो सकेगी. पुलिस द्वारा खुले मैदाने को आतिशबाजी की दुकानों को लगाने के लिए चिन्हित किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जा सके.
कहां लगेगी आतिशबाजी की दुकानें
- नगर जोन में तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं. जिसमें घंटाघर स्थित रामलीला मैदान, कवि नगर का रामलीला मैदान और विजयनगर के सेक्टर 9 स्थित रामलीला मैदान शामिल हैं.
- ट्रांसहिंडन जोन में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास का मैदान, साहिबाबाद का गोल पार्क मैदान और टीला मोड़ क्षेत्र में ऑक्सी होम के सामने खाली मैदान को चुना गया है.
- देहात जोन में पांच स्थानों पर आतिशबाजी की दुकान लगेगी. जिसमें अंकुर विहार थाना क्षेत्र का नगर पालिका मैदान गढ़ी कटिया, लोनी इंटर कॉलेज मैदान, मोदीनगर का केएन मोदी मैदान, सारा रोड स्थित महर्षि इंटर कॉलेज मैदान और मुरादनगर में चुंगी नंबर 3 का रामलीला मैदान शामिल है.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजकरन नैयर के मुताबिक, जिले की तीनों ज़ोन में डीसीपी द्वारा ग्रीन पटाखे की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित कर सूची जारी कर दी गई है. निर्धारित खुले स्थानों पर अस्थाई लाइसेंस जारी करने से आतिशबाजी की दुकानों को व्यवस्थित तरीके से संचालित कराया जा सकेगा. दुकानदारों को लाइसेंस की शर्तों और सुरक्षा मानव को का पालन करता होगा.
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