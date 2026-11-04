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गाजियाबाद: घनी आबादी और बाजारों से दूर लगेंगी पटाखे की दुकानें, अग्नि सुरक्षा को लेकर 11 जगहों का निर्धारण

लाइसेंस मिलने के बाद 5 नवंबर से 7 नवंबर तक दुकानों को लगाया जा सकेगा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने और आतिशबाजी की बिक्री सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए जिले की तीनों जोनों में बिक्री स्थल निर्धारित किए हैं. त्योहारों के दौरान बाजारों और घनी आबादी वाले इलाकों में ग्रीन पटाखों की दुकानें लगने से होने वाले संभावित हादसों को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में 11 खुले स्थान चिन्हित किए हैं. इन स्थानों पर ही अस्थाई लाइसेंस लेकर आतिशबाजी की दुकान लगाई जा सकेगी. पुलिस ने नगर, ट्रांस हिंडन और देहात जोन में अलग-अलग बिक्री स्थल चिन्हित किए गए हैं.

आतिशबाजी की दुकान निर्धारित स्थानों पर लगाने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस अस्थाई लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस मिलने के बाद दुकानों को 5 नवंबर से 7 नवंबर तक लगाया जा सकेगा. दुकानदारों को अस्थाई लाइसेंस की नियम और शर्तों के अनुसार दुकान लगानी होगी और साथ ही अग्नि सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम करने होंगे.