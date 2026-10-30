दीपावली 2026: रायपुर पुलिस ने पटाखा कारोबारियों के साथ की बैठक, दुकान संचालन को लेकर दिए कई अहम निर्देश
दीपावली पर आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सक्रिय, ADCP ने ली बैठक, संवाददाता रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 1:40 PM IST
रायपुर: दीपावली त्योहार से पहले पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाने को लेकर एक्शन मोड में है. इसी कड़ी में गुरुवार को सिविल लाइन स्थित सभाकक्ष में पश्चिम क्षेत्र के पटाखा कारोबारियों और ईदगाहभाठा मैदान में पटाखा दुकान लगाने वाले व्यवसायियों की बैठक ली गई. बैठक में ADCP पश्चिम राहुल देव शर्मा के साथ अग्निशमन एवं नगर निगम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.
सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश
बैठक में दीपावली पर्व के दौरान पटाखा दुकानों के सुरक्षित संचालन, अग्नि सुरक्षा, निर्धारित नियमों के पालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान पटाखा व्यवसायियों को सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए गए.
बैठक में पटाखा कारोबारियों को निर्देश
- पटाखा दुकानों का संचालन केवल निर्धारित स्थानों पर ही किया जाए.
- पटाखों के भंडारण एवं विक्रय के दौरान अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं.
- प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखे जाएं.
- दुकानों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ न रखें.
- आग लगने की आशंका उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से बचें.
- पटाखा दुकानों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखें. रास्तों को बाधित न करें.
- निर्धारित सीमा से अधिक पटाखों का भंडारण न करें.
- पटाखा दुकानों के आसपास धूम्रपान, खुली आग जैसी गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित करें.
- किसी भी संदिग्ध या आपात स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस एवं संबंधित विभाग को दें.
गंभीरता से पालन करने कहा गया
ADCP राहुल देव शर्मा ने पटाखा व्यवसायियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें. पटाखों के विक्रय एवं भंडारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें. उन्होंने आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारीपूर्वक व्यवसाय संचालित करने की अपील की.
बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल, थाना आजाद चौक प्रभारी अर्चना धुरंधर, अग्निशमन कें निरीक्षक लीलेश्वर सिंह एवं नगर निगम विभाग के अधिकारी अन्य पुलिसकर्मी और पटाखा व्यवसायी उपस्थित रहे.