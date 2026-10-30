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दीपावली 2026: रायपुर पुलिस ने पटाखा कारोबारियों के साथ की बैठक, दुकान संचालन को लेकर दिए कई अहम निर्देश

दीपावली 2026: रायपुर पुलिस ने पटाखा कारोबारियों के साथ की बैठक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: दीपावली त्योहार से पहले पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाने को लेकर एक्शन मोड में है. इसी कड़ी में गुरुवार को सिविल लाइन स्थित सभाकक्ष में पश्चिम क्षेत्र के पटाखा कारोबारियों और ईदगाहभाठा मैदान में पटाखा दुकान लगाने वाले व्यवसायियों की बैठक ली गई. बैठक में ADCP पश्चिम राहुल देव शर्मा के साथ अग्निशमन एवं नगर निगम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.

सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश बैठक में दीपावली पर्व के दौरान पटाखा दुकानों के सुरक्षित संचालन, अग्नि सुरक्षा, निर्धारित नियमों के पालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान पटाखा व्यवसायियों को सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए गए.