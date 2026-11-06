ETV Bharat / state

ग्रीन पटाखों की बढ़ी मांग, बाजार में इस बार कई नई वैरायटी का आकर्षण, रांची के पांच खुदरा क्लस्टरों में सजा पटाखा बाजार

रांचीः दीपावली को लेकर राजधानी के पटाखा बाजारों में रौनक बढ़ गई है. शहर के अलग-अलग इलाकों में बनाए गए पटाखा बिक्री क्लस्टरों में खरीदारों की भीड़ पहुंच रही है. इस बार बाजार में पारंपरिक पटाखों के साथ कई नई और आकर्षक वैरायटी उपलब्ध हैं. हालांकि, खरीदारों की पसंद में इस बार ग्रीन पटाखे खास जगह बना रहे हैं. दुकानदारों के अनुसार, लोग अब पटाखे खरीदते समय उनकी आवाज और धुएं के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रख रहे हैं. यही वजह है कि कम धुआं और अपेक्षाकृत कम आवाज वाले ग्रीन पटाखों की मांग बढ़ी है.

पटाखा दुकानदारों का कहना है कि इस बार बाजार में बच्चों से लेकर युवाओं और परिवारों की पसंद को ध्यान में रखकर कई तरह के पटाखे मंगाए गए हैं. पारंपरिक अनार, चकरी, फुलझड़ी और रॉकेट के अलावा कई नए डिजाइन के फैंसी पटाखे भी उपलब्ध हैं. ड्रोन बम, अनार, बैट बम और अलग-अलग तरह के स्काई शॉट्स खरीदारों का ध्यान खींच रहे हैं. इनमें रंग-बिरंगी रोशनी और आसमान में अलग-अलग रंग बिखेरने वाले पटाखे लोगों को पसंद आ रहे हैं. स्काई शॉट्स में 12 से लेकर 100 और 240 शॉट्स तक के विकल्प बाजार में मौजूद हैं. दुकानदारों के मुताबिक, बच्चों के लिए भी कई आकर्षक डिजाइन और थीम वाले पटाखे आए हैं. वहीं, परिवार के साथ दीपावली मनाने वाले लोग फुलझड़ी, अनार और कम आवाज वाले पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं.

पटाखा विक्रेताओं के बयान (Etv Bharat)

ग्रीन पटाखों की ओर बढ़ रहा रुझान

इस बार बाजार में ग्रीन पटाखों की मांग को लेकर दुकानदार उत्साहित हैं. उनका कहना है कि पहले ग्राहक मुख्य रूप से पटाखों की कीमत और आवाज को देखकर खरीदारी करते थे, लेकिन अब ग्रीन पटाखों के बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं. कम धुआं छोड़ने वाले प्रमाणित पटाखों को प्राथमिकता दी जा रही है. दुकानदारों के अनुसार, कई कंपनियों ने इस बार ग्रीन पटाखों की अलग-अलग वैरायटी बाजार में उतारी है. इन पर ग्रीन लोगो और पहचान संबंधी जानकारी भी दी गई है.

दीपावली के लिए पटाखों की खरीदारी करते लोग (Etv Bharat)

दुकानदारों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस बार कुछ पटाखों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इसके बावजूद त्योहार को लेकर लोगों के उत्साह में कमी नहीं दिख रही है. खरीदार अपनी पसंद और बजट के अनुसार छोटी-बड़ी पैकिंग वाले पटाखे खरीद रहे हैं. बाजार में कम कीमत वाले पारंपरिक पटाखों से लेकर महंगे फैंसी स्काई शॉट्स तक के विकल्प उपलब्ध हैं.