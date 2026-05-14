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मध्य प्रदेश की मिस्टीरियस पटाखा फैक्ट्रियां, एक ब्लास्ट और ताश के पत्तों जैसी ढहती हैं जिंदगियां

पटाखा फैक्ट्रियों में ब्लास्ट से कई बार दहल उठा मध्य प्रदेश, पहले हुए धमाकों ने छीनी कई जिंदगियां, पढ़ें पूरी खबर.

MP FIRECRACKER FACTORY BLAST
पटाखा फैक्ट्रियों से ब्लास्ट कई बार दहला मध्य प्रदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 2:25 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 3:36 PM IST

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एमपी: मध्य प्रदेश के देवास में गुरुवार सुबह पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया. हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं. जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है. मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्रियों में ब्लास्ट की ये कोई पहली या दूसरी खबर नहीं है. हर साल एक-दो खबरें हमें देखने मिल ही जाती है.

जबकि हर हादसे के बाद प्रशासन द्वारा एहतियात के कई दावे किए जाते हैं. जब भी कोई हादसा होता है, उसके तुरंत बाद पूरे प्रदेश में जांच अभियान शुरू होता है. फैक्ट्रियों के लाइसेंस चेक किए जाते हैं. तमाम कार्रवाई के बावजूद इस तरह की घटनाएं घटित हो ही जाती है.

DEWAS FIRECRACKER FACTORY EXPLOSION
देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की तस्वीर (ETV Bharat)

पेटलावद ब्लास्ट याद कर आज भी सिहर जाते हैं लोग

मध्य प्रदेश में जब कहीं भी ब्लास्ट होता है, तो सबसे पहले पेटलावद की यादें ताजा होती है. झाबुआ के पेटलावद में हुआ ब्लास्ट एमपी के इतिहास का सबसे भीषण और वीभत्स ब्लास्ट था. 12 सितंबर 2015 की सुबह रोजमर्रा की तरह जिंदगी चल रही थी, तभी एक दुकान में सिलेंडर फटने से ब्लास्ट होता है. उस समय दुकान से सटे जिलेटिन छड़ों के गोदाम में भी विस्फोट हुआ था. इस भीषण हादसे में 79 लोगों की मौत हो गई थी. यह धमाका इतना तेज था, कि इसकी गूंज 11 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी.

हादसे की भीषणता का आलम यह था कि आसपास के 17 गांव में कोई न कोई व्यक्ति घायल हुआ था. चारों ओर लाशों का ढेर लग गया था. जिन्हें पोटलियों-पॉलिथिन में समेटा गया था. प्रशासन ने 79 लोगों के मौत की पुष्टि की थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने करीब 150 लोगों के मारे जाने का दावा किया था.

MP FIRECRACKER BLAST HISTORY
एमपी में कब-कब ब्लास्ट (ETV Bharat Info)

मुरैना पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट

वहीं 20 अक्टूबर 2022 में मुरैना की पटाखा फैक्ट्री में भी ब्लास्ट हुआ था. इस घटना में 4 लोगों की जान गई थी, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. जिस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, वह थाने के पास ही संचालित हो रहा था. घटना के बाद प्रशासन ने अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की बात कही थी.

हरदा ब्लास्ट दूर तक हिल गई थी जमीन

पटाखा फैक्ट्री की बात करें तो साल 2024 में हरदा का ब्लास्ट भी भीषण था. 6 फरवरी 2024 को हरदा के पास मगरधा रोड पर स्थित बैरागढ़ में एक पटाखा फैक्ट्री में सुबह 11 बजे भयानक ब्लास्ट हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि यह ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कई किलोमीटर की जमीन तक हिल गई थी. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. ब्लास्ट का मंजर इतना खौफनाक था, कि फैक्ट्री के आसपास मौजूद 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई थी.

HARDA FIRECRACKER FACTORY BLAST
हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट की तस्वीर (ETV Bharat)

2024 में महू और छतरपुर में भी हुए विस्फोट

इसी साल 16 अप्रैल 2024 को इंदौर के महू में भी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था. जहां 3 कर्मचारी झुलस गए थे. जिनमें से एक कर्मचारी रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

2 अक्टूबर 2024 को छतरपुर के हरपालपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से इलाके में दहशत फैल गई थी. एक के बाद एक लगातार कई धमाके हुए थे. इस घटना में गनीमत ये रही थी कि कोई मजदूर जख्मी या मृत नहीं हुआ था.

इसके बाद 19 अक्टूबर 2024 को मुरैना के इस्लामपुरा इलाके में स्थित एक मकान में बड़ा विस्फोट हुआ था. हादसे में पूरा मकान भरभराकर गिर गया था. जबकि आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए थे. विस्फोट में महिला और बच्ची के दबे होने की जानकारी आई थी. जिनके शव बाद में पुलिस मलबे से निकाले थे. कार्रवाई में घर में पटाखा बनाने का सामान जब्त किया था.

2025 में मुरैना में एक घर में हुआ था ब्लास्ट

साल 2025 में मुरैना में एक घर में विस्फोट हुआ था. यहां भी अच्छी बात यह रही थी कि कोई घर में मौजूद नहीं था, जिससे किसी कोई हताहत नहीं हुआ था. हालांकि बाद में जांच में प्रशासन ने घर से पटाखा और पोटाश भारी मात्रा में जब्त किया था.

Last Updated : May 14, 2026 at 3:36 PM IST

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