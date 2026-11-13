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मुंह में पटाखा फटने से 2 साल के मासूम की मौत, मसूड़ों में गंभीर चोट

मुंह में पटाखा फटने से मौत ( ETV Bharat Chhattisgarh )

अंबिकापुर: दिवाली के लिए घर में लाए पटाखे दो साल के मासूम के लिए जानलेवा साबित हुए. सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में खेलते समय एक बच्चे ने लहसुन पटाखा (पॉप-पॉप) मुंह में डालकर चबा लिया. इसी दौरान पटाखा मुंह के अंदर ही फट गया, जिससे उसके मसूड़ों में गंभीर चोट आई और काफी मात्रा में खून बहने लगा. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है.

बच्चे ने मुंह में चबाया पॉप पॉप पटाखा सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बनेया निवासी इंद्रजीत माझी ने दीपावली के लिए घर में अलग-अलग तरह के पटाखे खरीदकर रखे थे. इनमें बच्चों के खेलने के लिए लहसुन के आकार वाले पॉप-पॉप पटाखे भी थे. इसी बीच उनका दो वर्षीय बेटा आदित्य पटाखों के पैकेट के पास खेल रहा था. खेलते-खेलते उसने एक पटाखा उठाया और उसे मुंह में डालकर चबा लिया. बताया जा रहा है कि पटाखे में मौजूद बारूद के कणों के आपस में टकराने से मुंह के भीतर ही विस्फोट हो गया.