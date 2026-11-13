मुंह में पटाखा फटने से 2 साल के मासूम की मौत, मसूड़ों में गंभीर चोट
बच्चे ने खेलते खेलते पॉप पॉप पटाखा मुंह में डालकर चबा लिया. संवाददाता तरुण शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 1:17 PM IST
अंबिकापुर: दिवाली के लिए घर में लाए पटाखे दो साल के मासूम के लिए जानलेवा साबित हुए. सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में खेलते समय एक बच्चे ने लहसुन पटाखा (पॉप-पॉप) मुंह में डालकर चबा लिया. इसी दौरान पटाखा मुंह के अंदर ही फट गया, जिससे उसके मसूड़ों में गंभीर चोट आई और काफी मात्रा में खून बहने लगा. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है.
बच्चे ने मुंह में चबाया पॉप पॉप पटाखा
सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बनेया निवासी इंद्रजीत माझी ने दीपावली के लिए घर में अलग-अलग तरह के पटाखे खरीदकर रखे थे. इनमें बच्चों के खेलने के लिए लहसुन के आकार वाले पॉप-पॉप पटाखे भी थे. इसी बीच उनका दो वर्षीय बेटा आदित्य पटाखों के पैकेट के पास खेल रहा था. खेलते-खेलते उसने एक पटाखा उठाया और उसे मुंह में डालकर चबा लिया. बताया जा रहा है कि पटाखे में मौजूद बारूद के कणों के आपस में टकराने से मुंह के भीतर ही विस्फोट हो गया.
पटाखा फटने से गंभीर घायल हुआ बच्चा
अचानक हुए विस्फोट से बच्चे के मसूड़ों में गंभीर जख्म हो गए और मुंह से लगातार खून निकलने लगा. घबराए परिजन उसे लेकर सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को घर ले जाया गया, लेकिन रक्तस्राव बंद नहीं हुआ और उसकी हालत बिगड़ने लगी. इसके बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया.
परिजन तत्काल आदित्य को अंबिकापुर के मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. लेकिन मुंह में पटाखा फटने से आई गंभीर चोट और लगातार रक्तस्राव के कारण उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका. आखिरकार उपचार के दौरान गुरुवार को मासूम ने दम तोड़ दिया. बेटे की मौत के बाद पिता इंद्रजीत माझी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अपने कलेजे के टुकड़े को खोने के बाद पिता बच्चे का शव गोद में लेकर फूट-फूटकर रोता रहा.
बच्चों की पहुंच से दूर रखें पटाखे
यह घटना पटाखों को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही के गंभीर परिणामों की ओर भी ध्यान दिलाती है. खासकर छोटे बच्चों को पॉप-पॉप जैसे पटाखों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. पटाखों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर और सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है. थोड़ी सी असावधानी भी किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है.