नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान धमाके से सिवान में मची अफरातफरी, 1 की मौत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिवान पहुंचने के दौरान जोरदार धमाका हुआ है. शुरुआती जानकारी के अनुसार यह धमाका पटाखों के कारण हुआ.

January 22, 2026

सिवान: इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं. गुरुवार के जैसे ही नीतीश कुमार सिवान पहुंचे, ठीक उसी समय जोरदार धमाका हुआ है. जानकारी के अनुसार यह धमाका हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़रम गांव में हुआ है. शुरुआती जांच में पता चला है कि विस्फोट पटाखों के कारण हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत की सूचना है.

समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान में धमाका: स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़रम गांव में अवैध रूप से पटाखा या विस्फोटक सामग्री बनायी जा रही थी. इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ है. इस धमाके की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है. वहीं आस-पास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है. धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनायी दी. धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए.

मलबा हटाने का काम जारी: वहीं घटना की सूचना मिलते ही हुसैनगंज थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को चारों तरफ से घेरकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मलबे को हटाने में जुटी है, साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि यह धमाका किस तरह का था और इसमें इसमें और कितने लोग शामिल थे. मामले की सूचना फॉरेंसिक टीम को भी दे दी गई है.

प्रशासन की बढ़ी चिंता: सबसे बड़ा सवाल आज ही सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा सिवान में आयोजित है और ऐसे में इस घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. मामले की अवैध विस्फोट कारोबार के एंगल से भी जांच हो रही है. साथ ही पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है. मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी हो रही है.

