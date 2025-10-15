खेल-खेल में चूल्हे में डाल दिए पटाखे, दो बहनें झुलसीं
पटाखा फटने से हादसा. धमाके की चपेट में आकर बयाना में दो मासूम बच्चियां झुलसीं. जानिए पूरा मामला...
Published : October 15, 2025 at 4:37 PM IST
भरतपुर: जिले के बयाना के दर्र बरहाना गांव में बुधवार को दो मासूम बच्चियों पटाखों की चपेट में आ गईं. घर में अकेली दो बहनों ने खेल-खेल में जलते चूल्हे में पटाखे डाल दिए, जो अचानक फट पड़े. धमाके की चपेट में आकर छह साल की अनुष्का और आठ साल की अदिति बुरी तरह झुलस गईं. परिजन उन्हें गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों का उपचार जारी है.
बच्चियों के चाचा लवकुश ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे के आसपास उनकी भाभी मिट्टी लेने गांव के बाहर चली गई थीं. घर पर केवल छह वर्षीय अनुष्का और आठ वर्षीय अदिति पुत्री नरसी ही थीं. बताया गया कि बच्चियों को कहीं से कुछ पटाखे मिल गए. जिज्ञासावश उन्होंने पटाखों को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया. जैसे ही पटाखे गर्म चूल्हे में गिरे, वे तेज धमाके के साथ फट पड़े. अचानक हुए विस्फोट से दोनों बहनें बुरी तरह झुलस गईं.
झुलसी हुई बच्चियां रोती हुईं पड़ोसियों के घर पहुंचीं. पड़ोसियों ने बच्चियों की मां को सूचना दी. जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत बयाना के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया. लवकुश ने बताया कि दोनों बच्चियों के हाथ, चेहरा और शरीर के कई हिस्से झुलस गए हैं. फिलहाल, दोनों का उपचार जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.