खेल-खेल में चूल्हे में डाल दिए पटाखे, दो बहनें झुलसीं

भरतपुर: जिले के बयाना के दर्र बरहाना गांव में बुधवार को दो मासूम बच्चियों पटाखों की चपेट में आ गईं. घर में अकेली दो बहनों ने खेल-खेल में जलते चूल्हे में पटाखे डाल दिए, जो अचानक फट पड़े. धमाके की चपेट में आकर छह साल की अनुष्का और आठ साल की अदिति बुरी तरह झुलस गईं. परिजन उन्हें गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों का उपचार जारी है.

बच्चियों के चाचा लवकुश ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे के आसपास उनकी भाभी मिट्टी लेने गांव के बाहर चली गई थीं. घर पर केवल छह वर्षीय अनुष्का और आठ वर्षीय अदिति पुत्री नरसी ही थीं. बताया गया कि बच्चियों को कहीं से कुछ पटाखे मिल गए. जिज्ञासावश उन्होंने पटाखों को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया. जैसे ही पटाखे गर्म चूल्हे में गिरे, वे तेज धमाके के साथ फट पड़े. अचानक हुए विस्फोट से दोनों बहनें बुरी तरह झुलस गईं.