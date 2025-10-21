ETV Bharat / state

दिल्ली में दिवाली की रात आग का तांडव: फायर डिपार्टमेंट को मिली 283 कॉल, गत वर्षों में क्या था आंकड़ा जानिए

नई दिल्ली: रोशनी के त्योहार दीपावली की रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगजनी की कई घटनाओं ने दमकल विभाग को रात भर व्यस्त रखा. दिल्ली अग्निशमन सेवा के कंट्रोल रूम को दिवाली की शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन मंगलवार सुबह 6 बजे तक आग लगने से संबंधित 283 आपातकालीन कॉल प्राप्त हुईं. यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में कम थी.

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार, सोमवार (दिवाली) रात 12 बजे तक कुल 269 कॉल दर्ज की गईं, और मंगलवार सुबह 6 बजे तक यह संख्या बढ़कर लगभग 283 हो गई. गनीमत यह रही कि इन घटनाओं में किसी बड़े जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. हालांकि, दमकलकर्मियों को पूरी रात शहर के विभिन्न हिस्सों में दौड़ते रहना पड़ा.

दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि राजधानी के 17 प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर बड़ी दमकल गाड़ियां तैनात की गई थी. वहीं 24 जगहों पर क्विक रिस्पांस व्हीकल यानी छोटी दमकल गाड़ियां तैनात की गई थी. उन्होंने बताया कि कल दीवाली पर कुल 283 कॉल्स आईं, जिनमें 122 क्रैकर से जुड़ी थीं. हमारी टीमों ने जो एक्शन लिया उनके कारण कोई बड़ी घटना नहीं हुई. हमारे दो फ़ायरकर्मी ज़ख़्मी हुए हैं, कीर्ति नगर में एक ऑपरेशन के दौरान. जनकपुरी में एक फ्लोर पर कुछ लोग फंस गए थे, 7 लोगों को हमने सुरक्षित निकाला. उन्होंने बताया पिछले साल 318 कॉल्स थीं, इस साल उससे कम हैं. इसका श्रेय आम लोगों को जाता है. संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मीडियम कैटेगरी की फायर कॉल थी.

प्रमुख घटनाएं: ज्यादातर कॉल पटाखे और दीयों से लगी छोटी-मोटी आग से संबंधित थीं, जिन्हें मौके पर पहुंची टीमों ने तुरंत नियंत्रित कर लिया. हालांकि, कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आईं.