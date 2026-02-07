ETV Bharat / state

झोले में भात लेकर घूम रहा है फायर वॉचर, थानेदार से लेकर एसपी से की शिकायत, अनोखा आरोप सुनकर पुलिस हैरान

सूरजपुर : सूरजपुर में वन विभाग का फायर वॉचर पिछले आठ दिनों से पके हुए चावल झोली में डालकर घूम रहा है.चावल लेकर वो कभी नजदीकी थाने जाता है तो कभी एसपी ऑफिस. फायर वाचर से जब चावल झोला में लेकर घूमने की बात पूछी गई तो उसने जो जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला था. फायर वाचर की बातों को सुनकर हर कोई हैरान था.आईए जानते हैं कि आखिर क्यों फायर वाचर को झोला में पके चावल लेकर घूमने की जरुरत पड़ी.

क्या है पूरा मामला ?

ये पूरा मामला सूरजपुर के रैसारा गांव का है.जहां वन विभाग का फायर वॉचर रामधारी पंडो रहता है.रामधारी पंडो पिछले आठ दिनों से झोले में पका हुआ चावल जिसे स्थानीय भाषा में भात कहते हैं,लेकर घूम रहा है. रामधारी पंडो का आरोप है कि वो जिस चावल को लेकर घूम रहा है उसमें जहर मिला हुआ है.उसकी हत्या करने की नीयत से भात में जहर मिलाया गया है.