झोले में भात लेकर घूम रहा है फायर वॉचर, थानेदार से लेकर एसपी से की शिकायत, अनोखा आरोप सुनकर पुलिस हैरान
सूरजपुर में फायर वॉचर ने अनोखा आरोप लगाया है. फायर वाचर के आरोप से पुलिस भी हैरान है और अब जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 12:12 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर में वन विभाग का फायर वॉचर पिछले आठ दिनों से पके हुए चावल झोली में डालकर घूम रहा है.चावल लेकर वो कभी नजदीकी थाने जाता है तो कभी एसपी ऑफिस. फायर वाचर से जब चावल झोला में लेकर घूमने की बात पूछी गई तो उसने जो जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला था. फायर वाचर की बातों को सुनकर हर कोई हैरान था.आईए जानते हैं कि आखिर क्यों फायर वाचर को झोला में पके चावल लेकर घूमने की जरुरत पड़ी.
क्या है पूरा मामला ?
ये पूरा मामला सूरजपुर के रैसारा गांव का है.जहां वन विभाग का फायर वॉचर रामधारी पंडो रहता है.रामधारी पंडो पिछले आठ दिनों से झोले में पका हुआ चावल जिसे स्थानीय भाषा में भात कहते हैं,लेकर घूम रहा है. रामधारी पंडो का आरोप है कि वो जिस चावल को लेकर घूम रहा है उसमें जहर मिला हुआ है.उसकी हत्या करने की नीयत से भात में जहर मिलाया गया है.
28 जनवरी की शाम मां पड़ोस में एक न्योता भोज में शामिल हुई थी. जहां नहीं पहुंचने पर उसके लिए भोजन को पैक करके दिया गया.लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से उसने भोजन नहीं खाया.जब उसने सुबह देखा तो चावल पूरी तरह से लाल हो गया था.जिसमें मुझे कुछ मिलाकर देने की आशंका है- रामधारी पंडो, शिकायतकर्ता
पके हुए चावल में जहर होने की आशंका को लेकर रामधारी पंडो चेंद्रा पुलिस चौकी से लेकर एसपी कार्यालय तक शिकायत कर भोजन की जांच के लिए भटक रहा है. फिलहाल पुलिस जांच कराने की बात कह रही है.
रामधारी की मां किसी समारोह से खाना लेकर आई थी.सुबह उसने देखा कि चावल लाल हो गया है.जिस पर उसे शक है कि चावल में जहर मिला हुआ है.उसकी शिकायत उसने थाने में की है.संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है कि इसकी जांच करके मामले का निराकरण करें- अनूप एक्का,एसडीओपी
आपको बता दें कि रामधारी पंडो का कहना है कि गांव में उसका पड़ोसियों से जमीन विवाद चल रहा है.शायद यही वजह रही होगी कि खाने में इस तरह की हरकत की गई है. फिलहाल पुलिस ने रामधारी की शिकायत पर संबंधित थाने को जल्द से जल्द मामला निपटाने के लिए कहा है.
जल जीवन मिशन बना नल बिना जल योजना, टंकी निर्माण के 3 साल बाद भी कोरिया के कई गांवों में नहीं पहुंची पानी की बूंद
अंबिकापुर में शहर के बीच हवाई फायरिंग, अधिकारी कर रहे इनकार लेकिन जांच जारी
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा कोरबा का नाम, स्वच्छता महासंकल्प 2026 में कायम किया रिकॉर्ड