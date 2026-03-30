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कानपुर में अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू

कानपुर के तातियागंज में अगरबत्ती फैक्ट्री लगी आग. ( ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के तातियागंज में एक अगरबत्ती निर्माण की इकाई भीषण आग की चपेट में आने से पूरी तरह राख हो गई. जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ, कारखाने के अंदर मशीनें चल रही थीं और कर्मचारी काम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक उठती आग की लपटों को तेजी से फैलता देख सभी ने समय रहते बाहर भागकर अपनी जान बचाई. देखते ही देखते आग पूरे परिसर में फैल गई. घटना रविवार रात लगभग 9:00 बजे की है, जब बारादेवी निवासी शैलेंद्र पाल द्वारा संचालित इस ग्रीन एनर्जी नामक अगरबत्ती फैक्ट्री में काम चल रहा था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने की तुरंत सूचना देने के बावजूद एक घंटे बाद तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुँच सकीं.