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कानपुर में अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू

जिस वक्त यह हादसा हुआ, कारखाने के अंदर मशीनें चल रही थीं और कर्मचारी काम में व्यस्त थे.

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कानपुर के तातियागंज में अगरबत्ती फैक्ट्री लगी आग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 3:18 PM IST

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कानपुर: कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के तातियागंज में एक अगरबत्ती निर्माण की इकाई भीषण आग की चपेट में आने से पूरी तरह राख हो गई.

जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ, कारखाने के अंदर मशीनें चल रही थीं और कर्मचारी काम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक उठती आग की लपटों को तेजी से फैलता देख सभी ने समय रहते बाहर भागकर अपनी जान बचाई. देखते ही देखते आग पूरे परिसर में फैल गई.

घटना रविवार रात लगभग 9:00 बजे की है, जब बारादेवी निवासी शैलेंद्र पाल द्वारा संचालित इस ग्रीन एनर्जी नामक अगरबत्ती फैक्ट्री में काम चल रहा था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने की तुरंत सूचना देने के बावजूद एक घंटे बाद तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुँच सकीं.

इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और फैक्ट्री के कर्मचारियों ने पास के खेतों और घरों में लगे समरसेबल पंपों की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

हालांकि, जब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आती, तब तक फैक्ट्री में रखी मशीनें, कीमती उपकरण और भारी मात्रा में तैयार और कच्चे माल को नुकसान हो चुका था.

घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस के अनुसार, फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है. कर्मचारियों ने फैक्ट्री संचालक को घटना की सूचना दे दी है और हुए भारी आर्थिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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