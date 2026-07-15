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वाराणसी में मजबूत हो रहा फायर स्टेशन नेटवर्क; रिस्पांस टाइम कम करने में मिलेगी मदद

वाराणसी: शहर में फायर स्टेशन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है. नए फायर स्टेशन के निर्माण से अग्निकांड की घटनाओं में रिस्पांस टाइम कम होगा. जान-माल की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी. शहर में पिंडरा फायर स्टेशन की स्थापना और अन्य फायर स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि जिले में नए फायर स्टेशन की स्थापना के लिए कई प्रस्तावों पर कार्य चल रहा है. ग्राम कुरू (बड़ागांव) में फायर स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव अग्निशमन मुख्यालय और राज्य सरकार को भेजा जा चुका है. वहीं, राजातालाब तहसील के ग्राम खजुरी में फायर स्टेशन की स्थापना के लिए शासन से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है.

सीएफओ ने बताया कि वाराणसी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रिस्पांस टाइम कम करने, विशेष रूप से सारनाथ के आसपास, जाल्हूपुर, चौबेपुर और चोलापुर क्षेत्र में फायर स्टेशन स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. भूमि आवंटित होते ही इन प्रस्तावों को अग्निशमन सेवा मुख्यालय भेज दिया जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि फायर स्टेशन की स्थापना के लिए हाल ही में BHU ने अग्निशमन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है. इससे भविष्य में शहर के दक्षिणी और शैक्षणिक क्षेत्रों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिल सकेगी.