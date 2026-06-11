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दिल्ली-रोहतक जैसे अग्निकांड से निपटने के लिए कितना तैयार दमकल विभाग? जानें फायर सेफ्टी के दावों की हकीकत

स्टाफ के स्वीकृत पदों में 52% खाली: अंबाला कैंट में कम्युनिटी सेंटर और नारायणगढ़ में वृद्धाश्रम में फायर स्टेशन चल रहा है. जिलों से जुटाई गई जानकारी के अनुसार, विभाग में स्टाफ के स्वीकृत पदों में 52% खाली पड़े हैं. 3,831 पदों के मुकाबले 1,852 कर्मचारी ही हैं. अधिकतर जगह क्षेत्रफल-आबादी के हिसाब से स्वीकृत पद भी कम हैं. 485 दमकल वाहन हैं, लेकिन जरूरत 671 की है. यानी 186 दमकल वाहनों की कमी है.

'दम तोड़ते' हरियाणा के दमकल विभाग: आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के अग्निशमन विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन ही नहीं हैं. शहरों में 500 फीट तक ऊंची गगनचुंबी इमारतें बन चुकी हैं, लेकिन ऊपरी मंजिल तक आग बुझाने के लिए विभाग के पास कहीं भी हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म फायर टेंडर नहीं है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला में करीब 137 फीट तक पहुंचने के लिए एक-एक हाइड्रोलिक लैडर थी, जो करीब 3 साल से कंडम पड़ी हैं.

पंचकूला: हर साल गर्मियों के साथ आग लगने की घटनाएं बढ़ती हैं, लेकिन हर बड़ी दुर्घटना के बाद ढरों सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनका जवाब शायद ही मिल पाता है. एक सवाल ये भी हरियाणा का दमकल विभाग कितना तैयार? अगर किसी भीड़भाड़ वाले बाजार, ऊंची इमारत, होटल या रिहायशी इलाके में अचानक आग लग जाए, तो क्या दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंच पाएंगी? क्या हरियाणा के पास इतनी फायर टेंडर, आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षित कर्मचारी हैं कि बड़ी आपदा को कुछ मिनटों में काबू किया जा सके? जिन जिलों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, वहां दमकल व्यवस्था की स्थिति आखिर क्या है?

जिलों में दमकल विभाग की स्थिति: गुरुग्राम में 500 फीट तक भवन, विभाग के पास 35 फीट तक की सीढ़ी. 137 फीट ऊंचाई वाली हाइड्रोलिक मशीन 3 साल से कंडम. इमरजेंसी में डीएलएफ के 295 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर निर्भर.

फरीदाबाद में 35 मंजिला तक की इमारतें, विभाग के पास आग बुझाने के लिए महज 35 फीट ऊंची साधारण सीढ़ी.

सोनीपत में 13 मंजिल तक की सोसायटियां. विभाग के पास ना हाइड्रोलिक मशीन, ना ही कर्मचारियों के लिए फायर सेफ्टी उपकरण.

झज्जर में रेस्क्यू वाहन नहीं. आग में फंसे लोगों को निकालने में परेशानी. बहादुरगढ़ में 8 मंजिला तक इमारत, आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं.

पानीपत औद्योगिक हब है. दमकल विभाग के पास संसाधन इतने कम है कि आग लगने के बाद दूसरे जिलों से गाड़ियों को बुलाना पड़ता है.

हिसार में आग बुझाने के लिए शहर में पानी भरने की सुविधा नहीं. जिसके चलते दमकल की गाड़ियों को करीब 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है.

नूंह के तीन फायर स्टेशनों पर हाइड्रेंट की सुविधा नहीं. गाड़ियों को दूर से पानी भरना पड़ता है. कर्मचारियों के पास सेफ्टी किट भी पूरी नहीं है.

अंबाला कैंट के फायर स्टेशन की नई बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई. नारायणगढ़ के फायर स्टेशन के लिए विभाग के पास अपनी इमारत नहीं.

रेवाड़ी में नए फायर स्टेशन की जमीन के लिए मामला अधर में लटका. बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए सिर्फ 40 फीट तक की सीढ़ी.

सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल और यमुनानगर में भी बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए पर्याप्त साधन हीं. कर्मचारियों के पास सेफ्टी उपकरण नहीं.

कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद और झांसा जैसे बड़े कस्बों में फायर स्टेशन नहीं. फतेहाबाद में आधुनिक उपरकणों की कमी. हाइड्रोलिक मशीन नहीं. कैथल में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में आग बुझाने के साधन नहीं. वहीं पंकूला में स्टाफ की कमी.

आधी अधूरी तैयारी! हरियाणा अग्निशमन विभाग में निर्धारित अधिकांश स्वीकृत पद खाली पड़े हैं. जबकि विभाग केवल कॉन्ट्रेक्ट व डीसी रेट पर रखे गए कर्मचारियों से ही अपना काम चला रहा है. प्रदेश भर के सभी फायर स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी है. पंचकूला फायर स्टेशन की ही बात करें तो यहां कहने को तो 89 कर्मचारियों का स्टाफ है. जबकि इस स्टेशन पर स्वीकृत पदों की संख्या 114 है. जो 89 कर्मचारी यहां ड्यूटी पर हैं भी, इनमें से कई कर्मचारी सीएम हाऊस पर होते हैं, कुछ हेल्पलाइन सेवा-112 पर लगे हैं. इनके अलावा कुछ कर्मचारी वीआईपी कार्यक्रमों में ड्यूटी पर होते हैं. शेष बचते चंद कर्मचारियों पर ही समूचे जिले के लोगों की जिम्मेदारी है, वह भी आधे-अधूरे साधनों-संसाधनों के साथ. जिला पंचकूला क्षेत्र की बात करें तो यहां एमडीसी, अलीपुर, पिंजौर, कालका और पंचकूला के क्षेत्र हैं. इनमें भी कई विशेष जगहें अतिरिक्त हैं. लेकिन पंचकूला की तरह ही प्रदेश भर के फायर स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी से परेशानी है.

16 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म रेस्क्यू फायर टेंडर की खरीद (ETV Bharat)

16 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म रेस्क्यू फायर टेंडर की खरीद: पंचकूला स्थित अग्निश्मन विभाग के प्रदेश मुख्यालय से पता लगा कि विभाग अब कुल 16 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म रेस्क्यू फायर टेंडर खरीदेगा. इनमें दो हाइड्रोलिक 104 मीटर के, दो 190 मीटर के, तीन 70 मीटर, दो 55 मीटर, तीन 42 मीटर और चार 68 मीटर के टाइम टेबल लेडर (टीटीएल) खरीदे जाने हैं. इनके अलावा 140-140 फॉम टेंडर और वाटर मिस्ट की भी खरीद की जानी है. लेकिन ये सभी हाइड्रोलिक टेंडर और अन्य इक्विपमेंट कब तक खरीदे जा सकेंगे, इसकी कोई निर्धारित समय सीमा अभी भी तय नहीं है. हालांकि, निदेशक कार्यालय के अनुसार इन्हें जल्द खरीदने का दावा जरूर किया गया है.

स्टाफ के स्वीकृत पदों में 52% खाली (ETV Bharat)

फायर स्टेशनों में होगा वायरलेस कम्यूनिकेशन: हरियाणा फायर विभाग के निदेशक आईएएस शेखर विद्यार्थी ने बताया कि "हरियाणा के सभी फायर स्टेशनों पर आगामी समय में वायरलेस कम्यूनिकेशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा, ताकि नेटवर्क के कारण राहत कार्यों संबंधी सूचनाओं में कोई देरी ना हो. करीब 500 से 800 वायरलेस कम्यूनिकेटर की खरीद की जानी है. लेकिन इन सही निर्धारित संख्या पर फिलहाल विचार किया जा रहा है. इनके अलावा फायर सूट और कॉम्बी टूल की खरीद भी की जानी है, ताकि दकमल कर्मी खुद को बचाते हुए लोगों और उनके कीमती सामान को आग की लपटों और भारी सामान के नीचे दबने से बचा सकें. इसके अलावा विभाग के पास विभिन्न जिलों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर राहत कार्य के लिए साधनों की कमी भी है. जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा."

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