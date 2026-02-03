ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 15 फरवरी से शुरू हो रहा फायर सीजन, जानिये इस बार क्या हैं खास तैयारियां

हल्द्वानी: 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है. फायर सीजन शुरू होने से वन विभाग ने अपनी तैयारियों को ज़मीनी स्तर पर तेज कर दिया है. इस बार फोकस सिर्फ आग बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रिस्पांस टाइम घटाने, विभागीय समन्वय और ग्रामीण सहभागिता को मजबूत करने पर किया जा रहा है.

जंगलों में आग की घटना को देखते हुए वन विभाग ने कमर कसन शुरू कर दिया है. 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने से पूर्व विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. हल्द्वानी वन प्रभाग में वन विभाग और हल्द्वानी फायर सर्विस के कर्मचारियों का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जंगलों में आग लगने की स्थिति में शुरुआती समय में ही आग को फैलने से रोका जा सके, जब तक फायर सर्विस की टीमें मौके तक पहुंचें.

उत्तराखंड में फायर सीजन (ETV Bharat)

प्रशिक्षण सत्र के दौरान फॉरेस्ट कर्मचारियों को जंगलों में आग पर काबू पाने की आधुनिक तकनीकें, आग लगने की सूचना तुरंत मास्टर कंट्रोल रूम तक पहुंचाने की प्रक्रिया और फायर सर्विस के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने के तरीकों की जानकारी दी गई. इसके साथ ही आग बुझाने के दौरान सुरक्षा उपायों, आदेशों के पालन और किसी भी आपात स्थिति में फर्स्ट एड और मेडिकल सामग्री के सही उपयोग पर भी विस्तार से समझाया गया.