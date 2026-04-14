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दिल्ली में फायर सेफ्टी वीक की शुरुआत, चलेगा जागरुकता अभियान

1942 में स्थापना के बाद से दिल्ली फायर सर्विस आज 71 केंद्रों के साथ दिल्ली का सुरक्षा कवच बनी हुई है.

दिल्ली में फायर सेफ्टी विक की शुरुआत
दिल्ली में फायर सेफ्टी विक की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 6:16 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज से अग्निशमन सेवा सप्ताह की औपचारिक शुरुआत हो गई है. यह सप्ताह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उन जांबाज अग्निशमन कर्मियों की वीरता व शहादत को याद करने का अवसर है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए भीषण अग्निकांड में नागरिकों की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. इस वर्ष यह विशेष सप्ताह “सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज” की थीम पर केंद्रित है.

सप्ताह की शुरुआत 14 अप्रैल को रोहिणी स्थित अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी में हुई, जहां शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर दिल्ली अग्निशमन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ ली कि विभाग तकनीकी नवाचार व जन-भागीदारी के माध्यम से दिल्ली को अग्नि-मुक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा. 20 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के तहत पूरी राजधानी में कार्यशालाएं, मॉक ड्रिल व जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे. इस तरीके से लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा.

रोबोट और जर्मन तकनीक थामेंगे आग की लपटें: इस वर्ष का आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस अब पहले से कहीं अधिक हाई-टेक हो चुकी है. चीफ फायर ऑफिसर ने मीडिया से रूबरू होते हुए विभाग की नई उपलब्धियों के बारे में बताया.

दिल्ली में फायर सेफ्टी विक की शुरुआत (ETV Bharat)

1. रोबो फायर मशीन: दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में अब अत्याधुनिक रोबोटिक फायर फाइटिंग मशीनें शामिल की गई हैं. ये मशीनें उन संकरी गलियों या खतरनाक फैक्ट्रियों के भीतर जाकर आग बुझाने में सक्षम हैं, जहां पर इंसान नहीं जा सकता या इंसान का जाना जान के लिए जोखिम भरा है.

2. जर्मन स्नेक लेडर: संकरी गलियों व ऊंची इमारतों की चुनौती से निपटने के लिए जर्मन तकनीक से निर्मित स्नेक लेडर मंगवाई गई हैं. यह मशीन मुड़ने व संकुचित स्थानों में भी काम करने की अद्भुत क्षमता रखती है.

3. त्वरित प्रतिक्रिया: विभाग ने मल्टी-आर्टिकुलेटेड वाटर टावर व आधुनिक फायर टेंडर को शामिल कर अपनी रिस्पांस टाइम को कम करने में सफलता हासिल की है.

चीफ फायर ऑफिसर ए के मालिक (ETV Bharat)

संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति: दिल्ली के विशेष भौगोलिक ढांचे जैसे कि पुरानी दिल्ली की संकरी गलियां और झुग्गी-झोपड़ी (JJ) क्लस्टर, हमेशा से विभाग के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं. चीफ फायर ऑफिसर के अनुसार इन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष रणनीतियां बनाई गई हैं. ज्वलनशील सामग्री के भंडारण को नियंत्रित करने व संकरी गलियों में छोटे फायर वाहनों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है. इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है.

विद्यालय व अस्पताल की सुरक्षा प्राथमिकता: इस वर्ष की थीम के अनुरूप दिल्ली फायर सर्विस का मुख्य फोकस स्कूलों व अस्पतालों पर है. चीफ फायर ऑफिसर का मानना है कि यदि बच्चे व स्वास्थ्यकर्मी जागरूक होंगे तो अनहोनी के समय जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सकेगा. जागरूकता ही सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है. हमारा लक्ष्य केवल आग बुझाना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है कि आग न लगे.

चीफ फायर ऑफिसर ए के मालिक ने बताया कि सुरक्षित विद्यालय हॉस्पिटल को फायर के प्रति जागरूक करना है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये दिन हमारे लिए अहम होता है. इसे फायर सेफ्टी विक के रूप में बनाया जाता है. साथ ही ये भी बताया कि फायर सर्विस के बेड़े में अब रोबो फायर मशीन भी जोड़ी गई है साथ ही स्नेक लेडर जैसी अति आधुनिक मशीन जर्मन मेड भी लाई गई, जिसे संकरी गलियों में भी जहां फायर फाइटर जा नहीं सकते वहां पर ये रोबो फाइटर काम करेगी.

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