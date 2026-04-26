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राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 4 से 10 मई तक मनाया जाएगा अग्नि सुरक्षा सप्ताह, सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश

रांची: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला, अनुमंडल अस्पतालों के साथ-साथ सभी सीएचसी-पीएचसी एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को 04 मई से 10 मई, 2026 तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह आयोजित करने और तत्काल अपने-अपने अस्पतालों का फायर ऑडिट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. विद्युत भार बढ़ने से होने वाले शॉर्ट-सर्किट की रोकथाम के लिए समय-समय पर निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें. उन्होंने 04 मई से 10 मई तक मनाया जाने वाला 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह' को लेकर थीम भी साझा किया है.

उन्होंने कहा कि 04 से 10 मई तक चलाया जाने वाले अग्नि सुरक्षा सप्ताह को लेकर इस बार का थीम भी बेहद महवपूर्ण है. इस वर्ष का थीम "सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज - अग्नि निवारण के लिए एक साथ" रखा गया है. अग्नि शमन इसके तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाएंगे. अभियान निदेशक ने सभी अस्पतालों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने और विद्युत सुरक्षा के मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सुरक्षा मानकों के गैप को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

इस सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, फायर इवैक्यूएशन और फायर ड्रिल के बारे में जानकारी दी जाएगी. सभी संस्थानों को अपनी गतिविधियों, फोटो और फायर सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट को स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल और ई-मेल पर 11 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से भेजने का निर्देश अभियान निदेशक ने दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है.