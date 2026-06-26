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लखनऊ के होटल संचालकों को FIRE SAFTY टिप्स, कहां रखे सिलेंडर, कैसे कराएं वायरिंग?

अलीगंज अग्निकांड घटना के बाद अब ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पर जोर.

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लखनऊ के होटल संचालकों को दिए गए FIRE SAFTY. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:06 AM IST

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लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड घटना के बाद अब संबंधित विभाग शिथिलता छोड़ पूरी तरह गंभीरता बरत रहे हैं. नियमों और शर्तों को लागू करने के लिए प्रयास करने में लग गए हैं. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने जहां बिल्डिंग में बिना विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी के कनेक्शन देने पर सख्त पाबंदी लगा दी है तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण भी होटल संचालकों से नियमों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहा है. जागरूकता के लिए एलडीए की तरफ से होटल संचालकों के साथ बैठककर उन्हें नियम कानून समझाए जा रहे हैं.


एलडीए ने शुरू किया अभियान: लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से शहर में बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जागरूकता और मॉनिटरिंग अभियान संचालित किया जा रहा है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से संबंधित संस्थानों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं.


होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए होटल संचालकों के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के प्लूटो सभागार में गुरुवार को हुई बैठक में एलडीए, अग्निशमन विभाग, ऊर्जा विभाग समेत अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक मानकों और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इस मौके पर एलडीए न प्रेजेंटेशन के माध्यम से होटल संचालन में अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपायों को स्पष्ट किया गया.

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भाग लेने पहुंचे होटल व रेस्टोरेंट संचालक. (etv bharat)
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मंच पर मौजूद वक्ता. (etv bharat)
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लखनऊ के होटल संचालकों को FIRE SAFTY टिप्स. (etv bharat)


क्या खास टिप्स दिए गए: बैठक में विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि किचन में इस्तेमाल किये जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों को सीढ़ियों, बेसमेंट या संकुचित स्थानों पर न रखा जाए. एयर कंडीशन सर्किट पर अतिरिक्त विद्युत भार न डाला जाए और जनरेटर के साथ ही बैटरियों को उचित वेंटिलेशन वाली जगहों पर स्थापित किया जाए. यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि सभी भवनों में आपातकालीन निकास अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों उनमें किसी प्रकार की बाधा न हो. विद्युत सुरक्षा को लेकर बताया गया कि सभी संस्थानों में मानक गुणवत्ता की वायरिंग और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके. बैठक के दौरान अग्निशमन विभाग से संबंधित प्रश्नों और समस्याओं को भी गंभीरता से सुना गया. उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया.

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लखनऊ के होटल संचालकों को FIRE SAFTY टिप्स. (etv bharat)
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लखनऊ के होटल संचालकों को FIRE SAFTY टिप्स. (etv bharat)

होटल संचालकों से अपील: एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने होटल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्धारित मानकों का हरहाल में पालन सुनिश्चित कराया जाए. इसमें किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि अब एलडीए ने भवन स्वीकृति से पूर्व सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए नोटरीकृत शपथपत्र अनिवार्य किया है, साथ ही जिन भवनों में फायर एनओसी आवश्यक नहीं है वहां भी न्यूनतम मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए शपथपत्रों का अभिलेखीकरण व साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. उन्होंने बताया कि अगले चरण में जिम, कोचिंग सेंटर, क्लब, रेस्टोरेंट और विद्यालयों सहित अन्य संस्थानों के मालिकों के साथ जागरूकता बैठक आयोजित होगी.

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