एसएमएस अग्निकांड के बाद सरकार ने लिया सबक, अस्पतालों में होंगे अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त

एसएमएस अस्पताल जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एसएमएस अग्निकांड के बाद भजनलाल सरकार अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर कदम उठा रही है. इसी कड़ी में प्रदेश के बड़े अस्पतालों में राज्य सरकार ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए इन अस्पतालों में स्थायी रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी लगाने का निर्णय लिया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 30 अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे बुधवार को वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस स्वीकृति से प्रदेश के अस्पतालों में आमजन को सुरक्षित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. चिकित्सा मंत्री गजेंद्रसिंह खींवसर ने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल में हुई आग की घटना के बाद विभाग ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नए पदों का सृजन किया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अंबरीष कुमार ने बताया कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं संबंधित अस्पतालों में प्रति वर्ष लगभग 4 करोड़ मरीज ओपीडी सेवाएं प्राप्त करते हैं. वर्तमान में 42 हजार इनडोर बैड क्षमता उपलब्ध है, प्रति माह 50 हजार से अधिक सर्जरी की जाती हैं. अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 12,500 मेडिकल गैस सिलेंडर का उपयोग होता है, इसके साथ औसतन 60 हजार से अधिक चिकित्सक एवं नर्सिंग कार्मिक कार्यरत हैं. इतनी विशाल स्वास्थ्य प्रणाली में किसी भी आकस्मिक आग की घटना की स्थिति में प्रभावी प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ के रूप में अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति अत्यावश्यक है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड (एनबीसी) एवं राज्य अग्नि सुरक्षा अधिनियमों के अनुरूप सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा. पढ़ें: SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत