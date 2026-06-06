Ground Report: जयपुर में 1600 से ज्यादा रजिस्टर्ड होटल, पर बड़ा सवाल- क्या इनमें सुरक्षित हैं सैलानी?
जयपुर में होटल-रेस्टोरेंट की फायर सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं. दिल्ली आग हादसे के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.
Published : June 6, 2026 at 3:26 PM IST
जयपुर: शाही महलों की भव्यता, परकोटे की जीवंत गलियां और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यही वो सम्मोहन है जो हर साल लाखों देशी-विदेशी पर्यटकों को गुलाबी नगरी जयपुर खींच लाता है. पर्यटन के इस वैश्विक केंद्र में मेहमानों की खातिरदारी के लिए सैकड़ों आलीशान होटल, हेरिटेज गेस्ट हाउस और आधुनिक होम-स्टे दिन-रात गुलजार रहते हैं. चकाचौंध से रोशन इन इमारतों, दिलकश रूफटॉप कैफे और लक्जरी सुविधाओं को देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता है, लेकिन इस दमकती तस्वीर के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच भी छिपा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. सवाल बेहद गंभीर और सीधा है, क्या मेहमानों को 'अतिथि देवो भव:' का अहसास कराने वाले ये ठिकाने किसी भी आपातकालीन आपदा, विशेषकर 'अग्निकांड' जैसी जानलेवा घटना से निपटने के लिए वाकई मुस्तैद हैं, या फिर हम किसी बड़े हादसे के मुहाने पर बैठकर सिर्फ एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं?
हाल ही में दिल्ली के एक होटल में लगी भीषण आग और उसमें हुई जनहानि ने देशभर में होटल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. इसी क्रम में, गुलाबी नगरी जयपुर में भी होटलों और रेस्टोरेंट्स की फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजरें टिक गई हैं. खासकर जयपुर के पुराने शहर (परकोटा) में बड़ी संख्या में बजट होटल, हेरिटेज होटल, गेस्ट हाउस और होम-स्टे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई भवन दशकों पुराने हैं. इन ऐतिहासिक इमारतों के आसपास की संकरी गलियां, अव्यवस्थित पार्किंग और लिमिटेड एक्सेस रोड किसी भी इमरजेंसी में राहत और बचाव कार्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं. यह एक कड़वी हकीकत है कि यदि ऐसी तंग जगहों पर आग जैसी कोई अप्रिय घटना होती है, तो फायर ब्रिगेड के बड़े वाहनों के पहुंचने और फंसे हुए लोगों को समय पर सुरक्षित बाहर निकालने में बेहद गंभीर चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं.
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1600 से ज्यादा रजिस्टर्ड होटल-रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस: राजधानी जयपुर में 1600 से ज्यादा होटल-रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस रजिस्टर्ड हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में छोटे होटल और आवासीय भवनों में होम स्टे संचालित हो रहे हैं. इनमें से कई इकाइयों में फायर एनओसी, इमरजेंसी एग्जिट, फायर फाइटिंग सिस्टम, अलार्म, स्प्रिंकलर और कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं या तो अधूरी हैं या नियमित रूप से उनकी जांच नहीं हो रही है. यही कारण है कि प्रशासन अब सुरक्षा मानकों की समीक्षा में जुटा हुआ है.
होटल उद्योग का दावा- सुरक्षा हमारी प्राथमिकता: फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लुनिवाल का कहना है कि एसोसिएशन अपने सभी सदस्य होटलों को फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेने की सलाह देता है. आज अधिकांश ट्रैवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटर होटल के साथ करार करने से पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं और फायर एनओसी की जांच करते हैं. उनकी प्राथमिकता होती है कि उनके माध्यम से आने वाले पर्यटक पूरी तरह सुरक्षित रहें. लुनिवाल बताते हैं कि हालांकि फायर एनओसी को होटल परिसर में प्रदर्शित करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन कई होटल इसे प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं ताकि मेहमानों को सुरक्षा का भरोसा मिल सके. उनका मानना है कि फायर एनओसी केवल मेहमानों की ही नहीं बल्कि होटल की संपत्ति और कर्मचारियों की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण माध्यम है.
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बड़े हादसे के बाद जागता है प्रशासन: फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन के सचिव राहुल अग्रवाल के अनुसार राजस्थान में लगभग 5000 होटल उनके फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और अधिकांश के पास फायर एनओसी उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार 9 मीटर से ज्यादा ऊंचाई या फिर 500 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले होटलों को फायर एनओसी लेना आवश्यक है. वहीं 20 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट और बार भी इस दायरे में आते हैं. अग्रवाल के अनुसार अधिकांश होटल फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर हाइड्रेंट, फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट और बेसमेंट स्प्रिंकलर जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं. हालांकि 2015 से पहले निर्मित कई भवनों में कुछ तकनीकी छूट दी गई है, लेकिन बदलते समय के साथ इन भवनों को भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई जाती है, जबकि नियमित प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और निगरानी लगातार जारी रहनी चाहिए.
सिंगल विंडो सिस्टम की मांग: होटल उद्योग का कहना है कि फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया कई विभागों से होकर गुजरती है. ऐसे में यदि निगम प्रशासन एकल खिड़की (सिंगल विंडो) व्यवस्था शुरू करे तो होटल संचालकों को सभी लाइसेंस एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे और प्रक्रियागत त्रुटियों की संभावना भी कम होगी.
पर्यटक भी सुरक्षा को दे रहे महत्व: देशभर में नियमित यात्रा करने वाले वीरेंद्र बताते हैं कि होटल चुनते समय केवल कमरा और भोजन ही उनकी प्राथमिकता नहीं होती, बल्कि सुरक्षा इंतजाम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं. वे कहते हैं कि किसी भी होटल में पहुंचने पर उनकी नजर सबसे पहले फायर सेफ्टी उपकरणों पर जाती है. यदि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण दिखाई नहीं देते तो वे होटल प्रबंधन से फायर एनओसी और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हैं.
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फायर विभाग ने दिए सैकड़ों को नोटिस: जयपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र मीणा के अनुसार दिल्ली में हुई घटना के बाद राजधानी में फायर सेफ्टी व्यवस्था की विशेष समीक्षा शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि पूर्व में लगभग 1600 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से अधिकांश ने फायर एनओसी के लिए आवेदन कर दिया. इसके बाद दूसरे चरण में करीब 500 और संस्थानों को नोटिस भेजे गए. दिल्ली हादसे के बाद ऐसे लगभग 200 होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने पहले एनओसी ली थी लेकिन उसको रिन्यू नहीं कराया.
12 जोन में चल रहा सर्वे: फायर विभाग के सभी 12 जोन में तैनात अधिकारियों को विशेष सर्वे का लक्ष्य दिया गया है. प्रत्येक संस्थान की एक चेकलिस्ट के आधार पर जांच की जा रही है. सर्वे में ये देखा जा रहा है कि वहां फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, स्प्रिंकलर और अन्य सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं या नहीं. सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट फायर उपायुक्त को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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राजस्थान में फायर एक्ट नहीं: देवेंद्र मीणा ने बताया कि राजस्थान में अभी अलग से फायर एक्ट लागू नहीं है. वर्तमान में राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2026 के मानकों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है. साथ ही स्वायत्त शासन विभाग की ओर से भी नए नियम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है. इन नियमों में भवन की ऊंचाई, क्षेत्रफल के अनुसार सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता और एनओसी शुल्क निर्धारित किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को सामान्यतः फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, रेस्टोरेंट और रूफटॉप रेस्टोरेंट को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है.
सुरक्षा केवल दस्तावेज तक सीमित न रहे: वास्तविक सुरक्षा तब सुनिश्चित होगी जब होटल मालिक, कर्मचारी, प्रशासन और पर्यटक सभी सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक हों. दिल्ली जैसी घटनाएं ये याद दिलाती हैं कि आग लगने के बाद बचाव की तैयारी करने से बेहतर है कि पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. पर्यटन नगरी जयपुर की प्रतिष्ठा और यहां आने वाले लाखों पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी सिर्फ दस्तावेज तक सीमित नहीं होनी चाहिए.
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