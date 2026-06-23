लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद पटना में जांच तेज, खान ग्लोबल स्टडीज समेत कई संस्थानों में मिलीं खामियां
लखनऊ में हादसा हुआ और कार्रवाई बिहार में शुरू हो गई है. इसकी जद में कई कोचिंग सेंटर आने वाले हैं. पढ़ें खबर
Published : June 23, 2026 at 8:14 PM IST
पटना : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग हादसे के बाद बिहार में भी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है. पटना में अग्निशमन विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर कोचिंग संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू किया है. इस अभियान के तहत कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जहां सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां सामने आई हैं.
विभिन्न कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण : बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी मनोज कुमार नट के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को पटना के विभिन्न कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया. इस दौरान फैजल खान उर्फ खान सर के नाम से फेमस खान ग्लोबल स्टडीज समेत कई बड़े संस्थानों में फायर सेफ्टी व्यवस्था की समीक्षा की गई. निरीक्षण के दौरान भवन की संरचना, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग और विद्युत सुरक्षा जैसे पहलुओं की जांच की गई.
'विस्तृत ऑडिट कराया जा रहा' : डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि पटना जिले में 100 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हैं. इनमें से अधिकांश संस्थानों ने फायर सेफ्टी मानकों का केवल आंशिक रूप से पालन किया है. जिन संस्थानों में अग्निकांड का जोखिम अधिक दिखाई दे रहा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत ऑडिट कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
''खान ग्लोबल स्टडीज के निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं. इलेक्ट्रिक पैनल के ठीक नीचे छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में गंभीर खतरा पैदा कर सकती है. इसके अलावा भवन में ओवरहेड वाटर टैंक, डाउन कमर सिस्टम, होज रील, फायर अलार्म और एग्जिट साइन जैसी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं मिलीं.''- मनोज कुमार नट, डीआईजी, बिहार अग्निशमन सेवा
पाई गई कई खामियां : मनोज कुमार नट ने आगे कहा कि निरीक्षण टीम के अनुसार जिन कक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्र एक साथ पढ़ाई करते हैं, वहां स्वचालित वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए. हालांकि कई स्थानों पर यह व्यवस्था नहीं मिली. अधिकारियों ने सीढ़ियों की चौड़ाई को भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया. साथ ही आपातकालीन निकास मार्ग की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं दिखी.
अग्निशमन विभाग का कहना है कि कोचिंग संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र प्रतिदिन पढ़ने आते हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए सभी संस्थानों को सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा रहा है. अग्निशमन विभाग की टीम ने माना कि मुसल्लहपुरहाट के क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों में काफी कमियां है और ऐसे में अकस्मात स्थिति आती है तो बड़ी घटना की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता.
''बिहार अग्निशमन सेवा की वर्ष 2014 और 2021 की नियमावली के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिन संस्थानों में कमियां पाई जाएंगी उन्हें पहले नोटिस जारी कर सुधार का अवसर दिया जाएगा. यदि निर्धारित समय के भीतर आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं तो संबंधित संस्थान के संचालन पर रोक लगाने तक का निर्णय लिया जा सकता है.''- मनोज कुमार नट, डीआईजी, बिहार अग्निशमन सेवा
मनोज कुमार नट ने स्पष्ट किया कि जिन कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया जाएगा और जहां छात्रों की जान को सीधा खतरा नजर आएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर ऐसे संस्थानों को बंद भी कराया जा सकता है. गौरतलब है कि शिक्षा के बढ़ते केंद्र के रूप में उभरे पटना में हर वर्ष हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों का रुख करते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
दरअसल, हाल ही में सोमवार को लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना ने पूरे देश का ध्यान कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की ओर खींचा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि भवन में कई जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और आपातकालीन निकास व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी. हादसे के दौरान छात्रों में अफरा-तफरी मच गई थी और कई विद्यार्थियों को जान बचाने के लिए इमारत से बाहर निकलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. इस दुखद घटना में दर्जनों बच्चों की जान भी गई. इसी घटना के बाद विभिन्न राज्यों में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की गई है.
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