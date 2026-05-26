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जयपुर नगर निगम में फायर सुरक्षा रामभरोसे: खुद बांटता है एनओसी, अपने दफ्तरों में नियमों की अनदेखी

​जयपुर नगर निगम दफ्तरों में मुख्यालय से लेकर जोन कार्यालयों तक एक्सपायरी डेट के अग्निशामक यंत्र हादसे को न्योता दे रही है.

दफ्तरों में नियमों की अनदेखी
दफ्तरों में नियमों की अनदेखी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 11:30 AM IST

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जयपुर : गुलाबी नगरी की बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों, मॉल और व्यावसायिक परिसरों को फायर एनओसी (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) जारी करने वाला नगर निगम खुद अपने ही दफ्तरों में आग से सुरक्षा के मानकों को लेकर लापरवाह बना हुआ है. ईटीवी भारत की ओर से किए गए रियलिटी चेक में सामने आया कि नगर निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में फायर सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर स्थिति में हैं. कहीं एक्सपायरी डेट के फायर एक्सटिंग्विशर लटके मिले तो कहीं बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कार्यालय संचालित हो रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो निगम शहर को सुरक्षा मानकों का पाठ पढ़ाता है, वो खुद अपने दफ्तरों में नियमों का पालन क्यों नहीं कर पा रहा.

कार्मिक शाखा में आग से खुली व्यवस्थाओं की हकीकत : हाल ही में नगर निगम मुख्यालय की कार्मिक शाखा में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई. कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. लेकिन इस घटना ने निगम की फायर सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. मौके पर मौजूद कई फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायरी डेट के पाए गए. घटना के बाद जब ईटीवी भारत ने निगम मुख्यालय और अन्य जोन कार्यालयों का जायजा लिया तो स्थिति चिंताजनक नजर आई. कई जगह फायर सुरक्षा उपकरण या तो थे ही नहीं या फिर एक्सपायरी डेट के मिले.

दफ्तरों में अग्नि सुरक्षा ताक पर, रियलिटी चेक में हुआ बड़ा खुलासा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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हेरिटेज भवन में शिफ्ट हुए जोन कार्यालयों में नहीं फायर सुरक्षा इंतजाम
हेरिटेज भवन में शिफ्ट हुए जोन कार्यालयों में नहीं फायर सुरक्षा इंतजाम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

हेरिटेज भवन में बिना सुरक्षा के चल रहे कार्यालय : हाल ही में पुराने हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय परिसर में हवामहल-आमेर जोन और किशनपोल जोन को शिफ्ट किया गया है. यहां अधिकारी-कर्मचारी बैठना शुरू कर चुके हैं और बड़ी संख्या में सरकारी रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण फाइलें भी पहुंच चुकी हैं. इसके बावजूद परिसर में पर्याप्त फायर सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए हैं. रियलिटी चेक के दौरान भवन परिसर में खुले बिजली के तार, असुरक्षित वायरिंग और खुले एमसीबी बॉक्स दिखाई दिए. गर्मी के मौसम और लगातार बढ़ते विद्युत भार के बीच ये स्थिति किसी बड़े हादसे को न्योता देती नजर आती है.

नागरिक सेवा केंद्र में हर दिन सैकड़ों लोगों की आवाजाही : इसी परिसर में संचालित नागरिक सेवा केंद्र में प्रतिदिन सैकड़ों लोग जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन जैसे कार्यों के लिए पहुंचते हैं. यहां आम नागरिकों की भारी आवाजाही रहती है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम बेहद सीमित दिखाई दिए. आग लगने की स्थिति में लोगों की सुरक्षित निकासी और प्राथमिक नियंत्रण के साधन मौजूद नहीं मिले.

खुले वायर और एमसीबी बॉक्स बने खतरा
खुले वायर और एमसीबी बॉक्स बने खतरा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अधिकारियों के आदेश भी हो रहे नजरअंदाज : नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र कुमार बंसल ने हाल ही में ग्रीष्म ऋतु के दौरान बढ़ते तापमान और ट्रांसफार्मरों पर बढ़ रहे विद्युत भार को देखते हुए सभी शाखा कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश जारी किए थे. आदेश में कहा गया था कि कार्यालय अवधि समाप्त होने या कमरा छोड़ते समय एसी, पंखे और अन्य विद्युत उपकरण बंद किए जाएं ताकि बिजली की अनावश्यक खपत कम हो और संभावित हादसों को रोका जा सके. लेकिन रियलिटी चेक के दौरान कई कमरों में बिना किसी अधिकारी या कर्मचारी की मौजूदगी के पंखे और अन्य विद्युत उपकरण चालू हालत में मिले. इससे साफ है कि निगम के भीतर ही सुरक्षा संबंधी आदेशों की गंभीरता से पालना नहीं हो रही.

बिना अधिकारी-कर्मचारी कमरे में चलते मिले एसी पंखे और बिजली उपकरण
बिना अधिकारी-कर्मचारी कमरे में चलते मिले एसी पंखे और बिजली उपकरण (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग प्रक्रिया में हैं : मामले को लेकर नगर निगम के सीएफओ गौतम लाल ने कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग प्रक्रिया में हैं. कुछ एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी डेट को 15 से 20 दिन ही हुए हैं और उन्हें रिफिल कराने की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि हाल ही में लगी आग को फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से ही बुझाया गया था और इसके लिए किसी फायर व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ी. उनके अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने की प्राथमिक व्यवस्था होते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि किसी एक्सटिंग्विशर के सही होने का आकलन केवल एक्सपायरी डेट से नहीं किया जाता. सिलेंडर में लगे प्रेशर इंडिकेटर से ये पता चलता है कि उसमें पर्याप्त दबाव है या नहीं. कई बार एक्सपायरी डेट से पहले भी प्रेशर डाउन हो जाता है, जिससे एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता. उन्होंने दावा किया कि आगामी दो से तीन दिन में निगम और उससे जुड़े सभी जोन कार्यालयों के फायर एक्सटिंग्विशर रिफिल करा दिए जाएंगे.

कैसे काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर : फायर ऑफिसर राजेंद्र नागर के अनुसार किसी भी आग के जलने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं - ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी. इसे 'फायर ट्रायंगल' कहा जाता है. फायर एक्सटिंग्विशर इन तीनों में से किसी एक तत्व को खत्म करके आग को नियंत्रित करता है. कुछ एक्सटिंग्विशर आग का तापमान कम करते हैं, कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई रोकते हैं, जबकि कुछ आग की रासायनिक प्रक्रिया को तोड़ देते हैं.

कैसे काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर
कैसे काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर (फोटो ईटीवी भारत GFX)

फायर एक्सटिंग्विशर सही है ऐसे पहचानें : फायर ऑफिसर के अनुसार किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग योग्य मानने से पहले कुछ जरूरी पैरामीटर जांचने चाहिए. सबसे जरूरी हर साल सर्विसिंग और तीन से पांच साल में हाइड्रो टेस्ट जरूरी होता है.

फायर एक्सटिंग्विशर सही है ऐसे जानें
फायर एक्सटिंग्विशर सही है ऐसे जानें (फोटो ईटीवी भारत GFX)
PASS तकनीक से करें इस्तेमाल
PASS तकनीक से करें इस्तेमाल (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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मुख्यालय में लगी आग के वक्त मिले थे एक्सपायरी डेट फायर एक्सटिंग्विशर
मुख्यालय में लगी आग के वक्त मिले थे एक्सपायरी डेट फायर एक्सटिंग्विशर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

निगम खुद अपने मानकों पर खरा नहीं उतर रहा : बहरहाल, नगर निगम शहर में फायर एनओसी जारी करने से पहले अस्पतालों, मॉल, स्कूलों और बहुमंजिला इमारतों में सुरक्षा मानकों की सख्त जांच करता है. लेकिन ईटीवी भारत के रियलिटी चेक में सामने आई तस्वीर ये सवाल खड़ा करती है कि क्या निगम खुद उन्हीं मानकों का पालन कर रहा है जिनका पालन वो आम संस्थानों से करवाता है और क्या निगम के अधिकारी-कर्मचारी हादसे से भी सीख नहीं लेना चाहते.

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