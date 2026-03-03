ETV Bharat / state

होली और गर्मी को लेकर पुलिस केंद्र में फायर सेफ्टी ड्रिल, आग पर काबू पाने के मिले टिप्स

सिमडेगा में फायर सेफ्टी ड्रिल का आयोजन ( Etv Bharat )

सिमडेगा: गर्मी का मौसम एवं होली पर्व को देखते हुए जिला पुलिस अलर्ट मोड में है. पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर सोमवार को पुलिस केंद्र में फायर सेफ्टी ड्रिल कराया गया. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि दूरी अधिक होने के कारण फायर ब्रिगेड पहुंचने मे देर हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई करने के लिए फायर सेफ्टी ड्रिल का आयोजन किया गया.

जानकारी देते एसपी श्रीकांत एस खोटरे (Etv Bharat)

आग पर काबू पाने के टिप्स बताए

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल एवं आमजन को आपात स्थिति से निपटने के प्रति जागरूक और प्रशिक्षित करना था. गर्मियों में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं. ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए और सावधानी से आग पर काबू पाना चाहिए. इस दौरान अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने आग पर नियंत्रण पाने की विभिन्न विधियों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया.

विस्तार से जानकारी दी गई

अग्निशामक यंत्रों के सही उपयोग, गैस सिलेंडर अथवा ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.